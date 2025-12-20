Najzábavnejší Mikuláši 2025 (fotografie):

- Aktualizované
Andrea Mezeiová
Vedúca redakcie FOTO a AUDIO spravodajstva
1 min. čítania
Israel Christmas
Surferi oblečení ako Santa Claus sa zhromažďujú na pláži počas natáčania reklamy na cestovný ruch pred Vianocami v Tel Avive. Izrael, 2. decembra 2025. Foto: AP Photo/Ohad Zwigenberg
Svet Aktuálne správy Aktuálne správy z lokality Svet

Najzábavnejší Mikuláši 2025

Fotogaléria k článku:

DPMK: Mikulášska električka a vianočný express
AGEL: Mikuláš v seniorcentre v Handlovej
Brazil Christmas
19 fotografií v galérii
Brazil Christmas
Okruhy tém: Mikuláš Santa Claus Top foto dňa
Máte tip na článok? Napíšte nám TU
Nahlásiť problém

Najnovšie na SITA.sk