Najvyššia liga aj detskí šampióni. BILLA stojí za futbalovými talentami

Podporovať pohyb a šport je pre spoločnosť BILLA prioritou už niekoľko rokov. Aj preto bude v novej sezóne opäť hlavným partnerom Niké ligy, najvyššej futbalovej súťaže na Slovensku. Naďalej sa tiež podieľa na úspešnom detskom projekte Futbal v meste, ktorého ambasádorom je Marek Hamšík. Napínavú futbalovú atmosféru si fanúšikovia najbližšie užijú tento víkend v Dunajskej Strede, kde bude posledný semifinálový turnaj Futbalu v meste „predskokanom“ zápasu najvyššej futbalovej ligy.

Ľudí dlhodobo inšpiruje k aktívnemu životnému štýlu a je aj pevnou oporou pre profesionálnych športovcov. V minulom roku sa BILLA stala hlavným partnerom najvyššej futbalovej súťaže, Niké ligy,

A v tejto misii pokračuje aj v novej sezóne 2024/2025. Partnerstvo v tejto lige len potvrdzuje dobré vzťahy BILLA a Únie ligových klubov (ÚLK), ktorá súťaž organizuje. „Sme hrdí na to, že môžeme stáť práve pri futbale, najpopulárnejšom športe na Slovensku. Podpora vrcholového športu je pre nás v BILLA veľmi dôležitá, pretože predstavuje vzor životného štýlu, ku ktorému sa snažíme motivovať všetky generácie. S ÚLK nás spájajú rovnaké hodnoty a tešíme sa z úspešnej vzájomnej spolupráce,“ povedal Tomáš Staňo, finančný riaditeľ BILLA a predseda predstavenstva o. z. BILLA ľuďom.

„S BILLA spolupracujeme už niekoľko rokov a výsledkom je krásny a zmysluplný projekt Futbal v meste. Máme spoločné hodnoty, obom nám záleží na športe a zdravom životnom štýle. Vlani sme naše partnerstvo prehĺbili na úroveň hlavného partnera. Dnes našu spoluprácu predlžujeme. Neuberáme, ale naopak, dohodli sme sa na ďalších nových prvkoch spolupráce. Prostredníctvom projektu Futbal v meste sa snažíme motivovať mladé futbalové talenty na ceste za ich snom a zároveň ukazujeme, že futbal je krásny šport, ktorý sa dá hrať všade. Ďakujeme, BILLA, že sme našli partnera, s ktorým môžeme rozvíjať takýto krásny projekt,“ povedal Ivan Kozák, prezident Únie ligových klubov, riadiacej organizácie Niké ligy. Aktuálny 32. ročník tejto najvyššej futbalovej súťaže sa začal pred niekoľkými dňami a titul v ňom bude obhajovať tím ŠK Slovan Bratislava.

Foto: BILLA

Súboj mladých talentov

So začiatkom nového ročníka Niké ligy sa zároveň blíži aj veľkolepé finále 5. ročníka obľúbeného detského projektu Futbal v meste. BILLA, jeho generálny partner, a o. z. BILLA ľuďom, hlavný partner, v ňom spolu s ÚLK vracajú futbal do ulíc slovenských miest a motivujú chlapcov a dievčatá do 11 rokov k pohybu. Spoločne veria, že z týchto detí sa raz stanú nové hviezdy slovenského futbalu. S tými aktuálnymi sa malí futbalisti či futbalistky môžu stretnúť už v nedeľu 4. augusta v Dunajskej Strede, kde bude prebiehať posledný semifinálový turnaj Futbalu v meste. Po ňom na trávnik vybehnú profesionáli z tímov FC DAC 1904 Dunajská Streda a KFC Komárno, ktorí si sily zmerajú v rámci spomínanej Niké ligy.

Ambasádorom Futbalu v meste je aj tento rok Marek Hamšík. Ten je nielen osemnásobným víťazom ankety Futbalista roka a svetovou hviezdou, ale aj nadšencom mládežníckeho futbalu. Uvedomuje si, že pravidelný pohyb a čas strávený s rovesníkmi je pre deti veľmi dôležitý. „Futbal v meste nie je iba športový turnaj, je to výnimočný projekt pre mladé futbalové talenty na ceste za ich snom. Som veľký fanúšik tohto projektu. Prináša emócie a radosť,“ hovorí Marek Hamšík. Okrem toho, že sa venuje deťom v tomto projekte, spolupracuje aj priamo s BILLA a jej zákazníkov inšpiruje k pohybu a vyváženej životospráve.

Finále projektu Futbal v meste je na pláne 21. augusta v Bratislave, kde sa stretne 16 najlepších detských družstiev z celého Slovenska. Motivácia vyhrať bude naozaj veľká, pretože víťazné tímy získajú hodnotné ceny v celkovej sume 20 000 eur, ktoré do súťaže venovala predovšetkým BILLA a jej o. z. BILLA ľuďom. „Turnaje v rámci Futbalu v meste sú pre nás vždy veľkým zadosťučinením. Teší nás, keď vidíme, že deti majú stále záujem športovať a tráviť čas aktívne na čerstvom vzduchu. Tento projekt má na slovenskú mládež obrovský pozitívny vplyv, a preto v ňom budeme pokračovať aj naďalej. Zároveň všetkých pozývame na bratislavské finále, príďte si na nábrežie Dunaja užiť neopakovateľnú futbalovú atmosféru,“ uviedol Tomáš Staňo.

Foto: BILLA

Informačný servis