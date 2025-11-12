Najväčšie ženské (aj mužské) klamstvo je konečne odhalené! Lunter z neho spravil reklamu, s ktorou sa stotožní každý

Novinka Lunter Ready to Cook mení večný sľub na niečo, čo sa splniť skutočne dá.
New project 3.jpg
Foto: Getty Images
Každý z nás to pozná: „Spravím to o 5 minút”, alebo „O 5 minút som tam” – vety, ktoré hovoríme, keď sme práve v sprche, na gauči, pri hre, alebo keď sa „už len rýchlo upravíme”.

Značka Lunter si z tohto univerzálneho klamstva urobila hlavnú tému kampane na podporu nového produktu Lunter Ready to Cook. Ústredný vtip sa však mení na nečakanú pravdu, a to, že zdravé a chutné jedlo skutočne môže byť hotové za 5 minút.

1_carousel_zena 1_1 stvorec.jpg
Foto: Lunter
2_carousel_zena 1_2 stvorec.jpg
Foto: Lunter

„Päťminútové sľuby už nik neberie vážne,“ hovorí Natália Gaberová, communication manager pre značku LUNTER. „A práve preto sme si z toho spravili srandu. Lebo jediná päťminútovka, ktorá naozaj platí, je tá s Ready to Cook od Lunter.“

Značka Lunter vyrába produkty z tofu už vyše tri desaťročia a za ten čas sa jej podarilo získať srdcia slovenských spotrebiteľov. Mnohí ľudia však stále bojujú s obavou, že nevedia, ako si tofu pripraviť. Lunter novou produktovou líniou odpovedá na potreby spotrebiteľov, a preto značka prináša tofu, ktoré je už vopred nakrájané a marinované.

Z päťminútového klamstva spravili päťminútový zázrak

Kampaň ukazuje bežné momenty, ktoré nikdy netrvajú tak krátko, ako tvrdíme. Žena, ktorá sa „len namaľuje“, či muž, ktorý „už končí hru“ sú len jednými z niekoľkých trefných situácií, s ktorými sa dokážeme stotožniť všetci. Zároveň však sledujeme aj rýchle inšpirácie, kde Lunter túto lož s piatimi minútami vyvracia prostredníctvom chutnej inšpirácie. Kampaň beží v digitálnom priestore: na YouTube či Mete a súčasťou sú aj známi influenceri, ktorí sa so značkou spájajú už dlhšie obdobie.

1_3_carousel_muz 1_1 stvorec.jpg
Foto: Lunter
2_3_carousel_muz 1_2 stvorec.jpg
Foto: Lunter

Ku klamstvám sa pridávajú aj influenceri

V kampani sa postupne objavujú aj slovenskí a českí influenceri ako sú Expl0ited, Andy Štěch, Zuzka Vačková, Tomáš Hradecký či Ben Cristovao. Influenceri sa so svojimi sledovateľmi delia o ich „päťminútové klamstvá”, pričom dokazujú, že aspoň jedno sľúbené „za päť minút“ sa dá splniť. Ich recept? Plnohodnotné jedlo s Lunter Ready to Cook. „Teší nás, že koncept baví nielen nás a komunitu, ale aj našich influencerov,” dodáva Gaberová. „Vďaka vtipnému obsahu, ktorý pre nás tvoria, sa viac približujeme spotrebiteľom a ukazujeme novinku, ktorá šetrí čas a pritom doručí to, na čom ľuďom záleží: chuť, sýtosť, univerzálnosť, bielkoviny a jednoduchosť.”

Lunter pozýva na ochutnávky

Značka Lunter mieri s novinkou aj priamo za spotrebiteľmi. Ochutnať novinky v chutných jedlách môžete aj vy na nasledujúcich miestach:

Obrazok1 1.jpg
Foto: Lunter

Rýchle, chutné a vyvážené

Produkty z línie Lunter Ready to Cook sú navrhnuté tak, aby priniesli plnohodnotné rastlinné jedlo za päť minút a bez kompromisov. Medzi hlavné benefity tejto novej produktovej línie patria:

  • Jedlo hotové za 5 minút
  • Bez GMO, farbív a konzervantov
  • Až 29 gramov bielkovín v balení
  • 93 % dennej dávky vápnika
  • Prirodzene bezlepkové
  • Univerzálne použitie: wrapy, bowly, omáčkové jedlá, polievky, šaláty aj rýchly snack

