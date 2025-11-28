Najlepšia baristka Shell na svete pripravuje kávu v Leviciach

Káva k cestovaniu patrí a veľakrát nám pomáha udržať sa za volantom sviežimi.
Viktóriin víťazný ľadový nápoj niesol názov Blue Beach Iced Latte. Foto: Shell
Milovníci kávy však dobre vedia, že rozhodne nejde iba o zdroj kofeínu, ale o skutočný pôžitok. A práve ten majstrovsky ovláda Viktória Macaláková, zamestnankyňa čerpacej stanice Shell Levice, ktorá sa stala najlepšou baristkou siete Shell pre rok 2025. Zo súťaže Shell Café Barista Cup v Hamburgu si priniesla prestížnu trofej a porotu presvedčila o tom, že káva pripravená na slovenských čerpacích staniciach Shell má svetovú úroveň.

Spôsob prípravy kávy zásadne ovplyvňuje jej výslednú chuť aj zážitok z nej. Aby pre zákazníkov zabezpečili konzistentnú kvalitu kávy, založili v Shell medzinárodnú súťaž baristov. Shell Café Barista Cup je vyvrcholením trénerského programu, kde sa zamestnanci učia pripravovať kávu podľa náročných kritérií.

2 shell cafe barista cup awards ceremony.jpeg
Foto: Shell

Viktória sa v príprave kávy našla a priznáva, že jej príprava dodáva jej práci rytmus: „Najlepšou časťou mojej práce v Shell Café je, keď vidím svojich stálych zákazníkov prichádzať na svoju každodennú cappuccino pauzu. Ich vernosť je pre mňa najlepším dôkazom, že robím niečo, čo má zmysel.

V súťaži bodovala vďaka osviežujúcemu ľadovému nápoju Blue Beach Iced Latte, ktorý bol jej originálnym výtvorom. Kreativita by však Viktórii na víťazstvo zďaleka nestačila. Porota hodnotila aj znalosť značky a produktov Shell Café, prístup k zákazníkom, prípravu espressa a káv na báze mlieka, či populárny a fotogenický latte art.

3 shell cafe barista cup 1st place winner viktoria macalakova serving signature drink.jpeg
Foto: Shell

Súťažiaci baristi zvíťazili v lokálnych kolách Shell Café Barista Cup, čo zaručilo, že sa do finále dostali tí najlepší z najlepších. Vo finále druhého ročníka medzinárodnej súťaže si zmerali sili zamestnanci čerpacích staníc Shell z 11 krajín Európy a Ameriky.

„Sme úprimne hrdí, že baristické zručnosti, ktoré naši kolegovia rozvíjajú na Slovensku a v Česku, dosiahli svetové uznanie. Viktóriino víťazstvo je dôkazom, že aj na čerpacích staniciach sa dá robiť káva s vášňou, precíznosťou a srdcom,“ hovorí Jan Čapský, riaditeľ prevádzky čerpacích staníc Shell v Českej republike a na Slovensku. A k fanúšikom Viktóriinho úspechu sa pridáva aj David Bunch, výkonný viceprezident skupiny Shell pre Mobility & Convenience: „Gratulujeme našej víťazke Viktórii, ktorá je vzorom oddanosti remeslu aj zákazníckemu servisu, o ktoré sa usilujeme v Shell Café na celom svete.“

4 shell cafe barista cup 1st place trophy.jpeg
Foto: Shell

Možno ste pri čítaní aj dostali chuť na kávu, tak sa zastavte na Shell. Ponuka Shell Café je totiž navrhnutá tak, aby poskytovala rýchly, no zároveň kvalitný kávový zážitok – od starostlivo vybraných kávových zŕn až po dôsledne vyškolený personál. Cieľom je, aby si zákazníci mohli vychutnať poctivé espresso či obľúbené mliečne nápoje kdekoľvek a kedykoľvek, bez kompromisov na kvalite.

