Nadácia Pontis otvára prihlasovanie do 25. ročníka ocenenia Via Bona Slovakia

Kto sú lídri zodpovedného biznisu na Slovensku? Nadácia Pontis dnes spustila nominačný proces na prestížne ocenenie Via Bona Slovakia, ktoré už štvrťstoročie zviditeľňuje výnimočné príklady zodpovedného podnikania a firemnej filantropie na Slovensku.

„Ocenenie už 25 rokov vyzdvihuje firmy, ktoré podnikajú s ohľadom na spoločnosť a životné prostredie. Via Bona Slovakia je príležitosťou pre firmy ukázať, že podnikanie môže byť nástrojom pozitívnej zmeny v spoločnosti,“ uviedol Michal Kišša, výkonný riaditeľ Nadácie Pontis, ktorá za ocenením stojí.

Firmy môžu podávať svoje nominácie v dvoch hlavných, komplexných, kategóriách a v piatich projektových kategóriách. Novinkou je samostatná kategória Cena za zodpovednú kampaň, do ktorej sa firmy môžu hlásiť s inšpiratívnymi príkladmi externej aj internej komunikácie zameranej na posilňovanie sociálnej či environmentálnej zodpovednosti.

„Takáto kampaň by mala prinášať reálnu hodnotu pre spoločnosť. Mala by byť autentická, transparentná a postavená na hlbšom pochopení potrieb a problémov, ktoré rieši,” povedala Miroslava Remenárová, Head of Public Affairs and External Communication spoločnosti Slovak Telekom, ktorá získala ocenenie Via Bona Slovakia vlani. A to hneď v hlavnej kategórii Zodpovedná veľká firma a tiež v kategórii Férový hráč na trhu za kampaň, ktorá sa sústreďuje na podporu darcovstva krvi na Slovensku.

Foto: MM Photo

Prehľad kategórií Via Bona Slovakia 2024:

Zodpovedná veľká firma – za komplexný prístup k zodpovednému podnikaniu vo všetkých oblastiach činnosti.

Zodpovedná malá/stredná firma – pre menšie podniky, ktoré preukazujú, že aj s limitovanými zdrojmi možno dosiahnuť pozitívny spoločenský vplyv.

Cena za klimatickú zodpovednosť – za projekty a biznis modely, ktoré prispievajú k významnému znižovaniu emisií skleníkových plynov či znečisťujúcich látok a zníženiu tlaku na ekosystémy, prírodné zdroje a ľudské zdravie.

Cena za pozitívnu zmenu v komunite – za filantropické projekty, ktoré pomáhajú riešiť spoločenské problémy a podporujú miestne komunity.

Cena za spoločenskú inováciu – za nové a efektívne riešenia aktuálnych spoločenských problémov, ktoré majú pozitívny dopad na znevýhodnené skupiny.

Cena za inkluzívne zamestnávanie – pre firmy, ktoré vytvárajú prostredie podporujúce rovnosť príležitostí a rešpekt k rozmanitosti.

NOVINKA: Cena za zodpovednú kampaň – za firemné kampane, ktoré otvárajú pálčivé spoločenské témy.

Firmy môžu svoje projekty nominovať do 10. marca 2025 prostredníctvom online formulára dostupného na stránke www.viabona.sk. Nominácie hodnotí nezávislá odborná porota zložená zo zástupcov a zástupkýň biznisu, verejného sektora, médií, mimovládnych organizácií a vzdelávacích inštitúcií.

Slávnostné vyhlásenie víťazov sa uskutoční 17. júna 2025.

Viac informácií nájdete na www.viabona.sk.

