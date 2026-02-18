Nadácia COOP Jednota podporuje regióny naprieč Slovenskom. Pomoc smeruje aj na Oravu

Symbolický šek odovzdali Patrícia Betušťáková, predsedníčka predstavenstva COOP Jednota Trstená, a Ján Bilinský, predseda predstavenstva COOP Jednota Slovensko a predseda správnej rady Nadácie COOP Jednota.
Nadácia COOP Jednota už 25 rokov kontinuálne podporuje aktivity, ktoré spája spoločenská zodpovednosť a humánne myšlienky. V úvode roka zamierila pomoc Nadácie COOP Jednota aj na Oravu, konkrétne do Trstenej. Peňažný dar nadácie bol použitý ako príspevok na zakúpenie prístroja – EKG navigácie s USG pre potreby Oddelenia anestéziológie a intenzívnej medicíny. Prístroj bude využívaný na zavádzanie centrálnych venóznych vstupov pre kriticky chorých pacientov Hornooravskej nemocnice s poliklinikou v Trstenej.
Finančná pomoc a zodpovedný prístup
Na odovzdávaní symbolického šeku sa zúčastnili zástupcovia domácej siete COOP Jednota a zástupca Hornooravskej nemocnice s poliklinikou Trstená. „Spolupráca s Nadáciou COOP Jednota trvá už niekoľko rokov, za čo je celý kolektív našej nemocnice nesmierne vďačný. Finančná pomoc slúži na zakúpenie prístrojov pre potreby diagnostiky pacientov. Vďaka podpore a finančným príspevkom nadácie môžeme posúvať poskytovanie zdravotnej starostlivosti na vyššiu úroveň,“ uvádza Radoslav Ďurica, námestník pre HTÚ – Hornooravskej nemocnice s poliklinikou Trstená. Nemocnica vníma spoluprácu s nadáciou nielen ako finančnú pomoc, ale aj ako prejav spoločenskej solidarity a zodpovednosti. „Sme veľmi radi, že vďaka spolupráci s Nadáciou COOP Jednota môžeme realizovať projekty, ktoré by boli z vlastných zdrojov finančne aj organizačne náročné,“ dodáva R. Ďurica.
Systematická podpora regiónov
Nadácia COOP Jednota zohráva dôležitú úlohu v systematickej podpore regiónov naprieč Slovenskom. Umožňuje cielene a transparentne pomáhať tam, kde je to najviac potrebné – v zdravotníckych zariadeniach, sociálnych službách či komunitných projektoch. „Podpora zdravotníckych zariadení v regiónoch je mimoriadne dôležitá, pretože práve regionálne nemocnice a zdravotné strediská sú často prvým a kľúčovým miestom pomoci pre obyvateľov. Finančné dary môžu prispieť k zlepšeniu vybavenia, komfortu pacientov či pracovných podmienok zdravotníckeho personálu. Vďaka Nadácii COOP Jednota sa darí spájať silu celej siete COOP Jednota a premieňať ju na konkrétnu pomoc, ktorá má reálny vplyv na kvalitu života ľudí v jednotlivých regiónoch vrátane Trstenej a jej okolia,“ zdôrazňuje Patrícia Betušťáková, predsedníčka predstavenstva COOP Jednota Trstená.
Spoločenská zodpovednosť posilňuje vzťahy medzi firmami a komunitou
Finančná podpora smerovaná do oblasti zdravotníctva, školstva či sociálnych služieb má pre región zásadný význam. Pomáha zlepšovať dostupnosť a kvalitu služieb, podporuje miestne inštitúcie a zároveň posilňuje vzťahy medzi firmami a komunitou. „Spoločenskú zodpovednosť vnímame ako neoddeliteľnú súčasť podnikania, najmä v regiónoch, kde COOP Jednota dlhodobo pôsobí a je prirodzenou súčasťou života miestnych komunít. Našou snahou je byť nielen stabilným obchodným partnerom, ale aj aktívnym a zodpovedným členom regiónu, v ktorom pôsobíme,“ hovorí P. Betušťáková a zároveň dodáva: „Pravidelne podporujeme kultúrne a charitatívne akcie v regióne, ktoré prispievajú k posilňovaniu komunitného života a solidarity medzi ľuďmi. Dlhodobo spolupracujeme aj na projekte Potravinová zbierka v spolupráci s komunitným centrom v Trstenej, prostredníctvom ktorej pomáhame ľuďom v náročnej životnej situácii. Veríme, že rozvoj regiónov stojí na vzájomnej spolupráci a zodpovednom prístupe všetkých aktérov.“
