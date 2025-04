Na západe Ukrajiny by podľa Trumpovho splnomocnenca mohli vzniknúť zóny pod kontrolou britských a francúzskych vojakov

Zóny pod kontrolou britských a francúzskych vojakov na Ukrajine navrhol osobitný vyslanec amerického prezidenta Donalda Trumpa pre Ukrajinu Keith Kellogg v rozhovore pre sobotňajšie vydanie britského denníka The Times.

Podľa Kellogga by mohlo ísť o zóny zodpovednosti západne od rieky Dneper s demilitarizovanou zónou, ktorá by ich oddeľovala od oblastí okupovaných Ruskom na východe Ukrajiny. „Ste západne od (Dnepra), čo je veľká prekážka,“ povedal Kellogg a dodal, že tieto sily by preto „vôbec neprovokovali“ Rusko.

Demilitarizovaná zóna by podľa Trumpovho splnomocnenca mohla viesť pozdĺž existujúcich línií na východe Ukrajiny. Kellogg však pripustil, že ruský prezident Vladimir Putin „možno tento návrh neprijme“.