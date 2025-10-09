Na starú korčuľu vyzerám bohovsky… Je tu nová skvelá repovka

„Bude tam veľká láska, trošku srdcebôľu, budú tam tajomstvá a nevysvetlené veci a snáď aj šťastný koniec,“ odkazuje obľúbená slovenská autorka Hana Repová na margo svojej novej knihy. Začína sa nová séria Bolo nás osem a novinka má krásny poetický názov Motýľ netuší, aké krásne má krídla. A je to typická oddychovka, repovka, na aké sú desaťtisíce čitateliek zvyknuté.
Najkrajšie na láske je, že spadneš do nej s niekým, o kom by si nikdy nepovedal, že sa stane tvojím svetom.
Asi každý z nás si želá ešte raz v živote stretnúť jednu osobu.
Bývalá profesorka matematiky Edda by ich chcela vidieť rovno osem. Osem bývalých študentov, s ktorými cestovala na matematické olympiády a s ktorými ju spájalo mimoriadne silné puto. Napríklad by si priala vedieť, ako dopadla vášnivá stredoškolská láska Sorena a Rebeky, ktorí pochádzali z rozdielnych svetov, a predsa mali slabosť pre toho druhého. Edda bola svedkom ich kradmých pohľadov, nesmelých úsmevov… Až kým sa v posledné dni maturitného ročníka čosi neudialo.
„Na starú korčuľu, vyzeráš bohovsky!, povedala si Edda a žmurkla na svoj obraz v zrkadle. S drzým úškrnom samej sebe si prihladila odstávajúci pramienok nad ľavým uchom a spokojná s výsledkom, odložila ťažkú striebornú kefu, dedičstvo po starej mame.“Má sedemdesiat, ale rozhodne nie je do starého železa.
Autorka pridáva do príbehu aj nadhľad, trošku humoru, zábavné situácie ako napríklad nečakané stretnutie v saune. Rada sa hrá so slovíčkami a neraz vás pobaví.
Napríklad ako kedysi Edda hovorievala svojím žiačkam – Ak máš trojku z výtvarnej výchovy, nekresli si obočie! Môže to dopadnúť hrozivo.
Alebo Edda hľadá v láske len poviedku, namiesto románu.
Začína sa teda nová séria Bolo ich osem a mnohé fanúšičky sa pýtajú, či bude tých kníh naozaj 8. Hanka s úsmevom hovorí, že osem je predsa len dosť, zatiaľ tie postavy spáruje a budú to 4 časti…no ktovie? Aj pre predošlej sérii sa rozrástol pôvodne zamýšľaný počet.
Motýľ netuší, aké krásne má krídla je už 14.kniha Hany Repovej. Je to príbeh aj o tom, že každý v živote stretávame ľudí, ktorí nám dávajú krídla a podporujú nás, aby sme vzlietli… No sú aj takí, ktorí sa nám snažia tie krídla pristrihnúť a zviazať ich, aby sme neleteli tak vysoko. Ale je len na nás, ktorých si vyberieme…
Milan Buno, knižný publicista
