Na Slovensku vzniká Iniciatíva za dôstojnú menštruáciu

Devätnásť partnerov spája sily v boji proti menštruačnej chudobe a zakladá Iniciatívu za dôstojnú menštruáciu. Po prvý raz na Slovensku vzniká platforma, v rámci ktorej sa firmy, neziskové organizácie i štátne orgány môžu verejne prihlásiť k podpore dôstojnej menštruácie vo svojom pôsobení. Iniciátormi jej vzniku sa stali Banskobystrický samosprávny kraj, občianske združenie InTYMYta a maloobchodný reťazec Tesco, ktoré sa už dlhodobo venujú tejto téme.

„Cieľom iniciatívy je edukovať o téme menštruačnej chudoby, destigmatizovať menštruáciu a podnikať aktívne kroky k zníženiu dosahov menštruačného vylúčenia – či už na školách, v práci, ale aj iných miestach. Iniciatíva sa zaväzuje podnikať aktívne kroky k znižovaniu dosahov menštruačnej chudoby a k inšpirovaniu k zmene,“ vysvetľuje Katarína Pšenáková, riaditeľka komunikácie Tesca na Slovensku. „Tesco aj v roku 2025 pokračuje v konkrétnych aktivitách, ktoré pomôžu dievčatám a ženám znížiť menštruačnú chudobu. Pokračujeme v našom záväzku a počas celého roka 2025 pokrývame hodnotu DPH vložiek a tampónov vlastných značiek ProFormula a pomôžeme ich urobiť pre naše zákazníčky ešte dostupnejšie. Vďaka zníženiu cien menštruačných potrieb o hodnotu DPH zákazníčky v Tescu minulý rok ušetrili takmer 110-tisíc eur,“ dodala Pšenáková. Reťazec zároveň už od roku 2023 poskytuje menštruačné potreby svojim kolegyniam na pracovisku zdarma.

Až 44 percent Sloveniek sa aspoň raz v svojom živote stretlo s menštruačnou chudobou a 16 percent ju zažíva aj v súčasnosti, pričom pre dve percentá je to pravidelný problém. Častejšie sú to samoživiteľky a ženy s nižším príjmom. Vyplýva to z exkluzívneho online prieskumu Menštruačná chudoba na Slovensku* agentúry NMS pre spoločnosť Tesco. Alarmujúce čísla priniesol aj Štatistický úrad SR, podľa ktorého na hranici chudoby žije až 943-tisíc ľudí na Slovensku, pričom medzi ohrozené skupiny patria domácnosti jednorodičov a domácnosti s 3 a viac deťmi.*

„Menštruačná chudoba sa týka značného počtu obyvateľstva Slovenska. V Dôstojnej menštruácii veríme, že každá osoba by mala prežívať menštruáciu dôstojne a bezpečne, s riadnym prístupom k menštruačným potrebám, k čistej tečúcej vode, zdravotnej starostlivosti a prístupu k informáciám a vzdelávaniu o vlastnom tele,“ vysvetľuje Zuzana Bendíková, výkonná riaditeľka občianskeho združenia inTYMYta, pod ktoré spadá projekt Dôstojná menštruácia, a dodáva: „Spúšťame túto iniciatívu, aby sme menštruačnú chudobu prestali vnímať ako individuálny problém a začali ju riešiť ako spoločenskú výzvu. Zabezpečenie dostupnosti menštruačných potrieb a odstraňovanie menštruačnej stigmy si vyžaduje systémové riešenia aj spoluprácu rôznych sektorov. Teší nás, že na tejto ceste stojíme spoločne s BBSK a Tescom – veríme, že spoločne môžeme priniesť skutočnú zmenu.“

Iniciatíva za dôstojnú menštruáciu vznikla v spolupráci Tesca s občianskym združením inTYMYta a Banskobystrickým samosprávnym krajom. Aktuálne je do iniciatívy zapojených 19 partnerov ako Agentúra práce Banskobystrický samosprávny kraj, Bašta Bardejov, OZ Brúderka, Cesta von, Coca-Cola Česko a Slovensko, Človek v ohrození, Dôstojná menštruácia, Hekima, Komunitná nadácia Bardejov, Občianske združenie Odyseus, Potravinová banka Slovenska, OZ Prima, Spolka, Súkromná stredná odborná škola pedagogická a sociálna v Košiciach, OZ ToTieMy a OZ Vagus. Platforma neformálne združuje aktérov súkromného, verejného a mimovládneho sektora angažovaných v téme menštruačnej chudoby v krajine. Stačí sa prihlásiť cez webstránku iniciatívy menstruacnachudoba.sk.

Partneri aj signatári Iniciatívy za dôstojnú menštruáciu. Foto: Tesco

„Menštruačná chudoba je stále tabuizovaná téma, spôsobuje zbytočné traumy a zo strany mladých dievčat často aj vynechávanie vzdelávacieho procesu. Banskobystrický samosprávny kraj preto od jesene 2022 poskytuje bezplatné menštruačné potreby na stredných školách vo svojej zriaďovateľskej pôsobnosti. Projekt bol prijatý veľmi dobre, od riaditeľov škôl máme spätnú väzbu, že pomáha najmä dievčatám zo slabšie situovaných rodín, ale aj tým zábudlivým,“ hovorí Ondrej Lunter, predseda Banskobystrického samosprávneho kraja, a dopĺňa: „Na základe pozitívneho ohlasu sme projekt na jeseň 2024 rozšírili aj na naše kultúrne inštitúcie a centrá pre mládež SPACE, kde máme aj klientky v nepriaznivej finančnej situácii. Dnes takto obsluhujeme viac ako 80 inštitúcií. Aj náš príklad ukazuje, že je to vlastne jednoduché a nie je to ani nijako finančne alebo logisticky komplikované. Ako kraj sme v tejto téme líder nielen na Slovensku, ale aj v strednej Európe a chceme motivovať ďalších kolegov a partnerov z verejnej a štátnej správy, aby sa pridali.“

Banskobystrický kraj ako prvý a zatiaľ jediný samosprávny kraj poskytuje menštruačné potreby zadarmo už od roku 2022 na toaletách vo svojich zariadeniach, ako sú úrady či stredné školy a školské zariadenia.

Podľa odborníkov menštruačná chudoba ohrozuje zdravie žien a dievčat. Často používajú náhrady potrieb na zachytávanie menštruačnej tekutiny ako toaletný papier, noviny, staré handry či špongie, ktoré môžu priamo ohrozovať ich zdravie a život. „Menštruačná chudoba môže mať vážne aj dlhodobé zdravotné následky, ktoré môžu byť fyzického, ale aj psychického charakteru. Dievčatám a ženám hrozia nielen ekzémy či infekcie reprodukčného a pohlavného ústrojenstva, ale aj vážny syndróm toxického šoku. Neliečené infekcie môžu viesť až k chronickej panvovej bolesti či problémom s plodnosťou,” upozorňuje profesor MUDr. Jozef Záhumenský, PhD., MPH., prednosta II. gynekologicko-pôrodníckej kliniky LF UK a Univerzitnej nemocnice Bratislava v Nemocnici Ružinov, a dodáva: „Rovnako závažné sú aj duševné problémy spojené s nedostupnosťou menštruačných potrieb pre niektoré dievčatá a ženy. Prežívajú každý mesiac úzkosť, rozpaky, zážitky poníženia, ktoré môžu vyvolať dlhodobú traumu. Menštruačný cyklus je fyziologický dej, ktorý sa deje približne u 1,8 miliardy osôb na celom svete.“

Európska únia členským štátom umožňuje znížiť DPH na menštruačné potreby. Sadzby dane z pridanej hodnoty (DPH) na menštruačné potreby sa v jednotlivých členských štátoch EÚ líšia. Niektoré krajiny uplatňujú znížené sadzby alebo dokonca nulovú DPH, zatiaľ čo iné aplikujú štandardnú sadzbu. Slovensko patrí po zvýšení DPH na 23 % od januára tohto roka k šiestim krajinám EÚ s najvyššou DPH na menštruačné potreby. Podľa prieskumu by až 90 percent žien privítalo finančnú pomoc od štátu pri nákupe menštruačných potrieb.

Krajiny s nulovou DPH na menštruačné potreby:

Írsko: Trvalo uplatňuje nulovú sadzbu DPH na menštruačné vložky, tampóny a od roku 2023 aj na menštruačné kalíšky, hubky a nohavičky.

Cyprus: Dočasne zaviedol nulovú sadzbu DPH na výrobky ženskej hygieny od mája 2023 do septembra 2024.

Krajiny so zníženou DPH na menštruačné potreby:

Luxembursko: 3 % Španielsko: 4 % Poľsko: 5 % Francúzsko: 5,5 % Belgicko: 6 % Portugalsko: 6 % Nemecko: 7 % Holandsko: 9 % Slovinsko: 9,5 % Rakúsko: 10 % Taliansko: 10 % Chorvátsko: 13 %

Krajiny so štandardnou DPH na menštruačné potreby:

Česko: 21 % Litva: 21 % Lotyšsko: 21 % Estónsko: 22 % Slovensko: 23 % Fínsko: 24 % Grécko: 24 % Dánsko: 25 % Švédsko: 25 % Maďarsko: 27 %

Zdroj: EURACTIV.SK

Partnerské organizácie Iniciatívy za dôstojnú menštruáciu. Foto: Tesco

* Pozn.: Online prieskum Menštruačná chudoba na Slovensku realizovala pre Tesco prieskumná agentúra NMS počas mája 2024 na vzorke 1 500 žien.

* Vyplýva to z výsledkov zisťovania o príjmoch a životných podmienkach domácností (EU SILC), ktoré v roku 2023 realizoval Štatistický úrad SR.

