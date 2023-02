Na plátne Nostalgie pestrá kolekcia umeleckých dokumentov

Mimoriadne bohatú ponuku umeleckých dokumentov pripravila na február a marec pre svojich divákov Nostalgia, prvé digitalizované klasické kino v Bratislave, ktoré premieta vo vynovenej kinosále Spoločenského domu Nivy na Súťažnej 18.

Vo februári sa návštevníci Nostalgie môžu tešiť na pútavý dokument MUNCH – LÁSKA, DUCHOVIA A UPÍRIE ŽENY, ktorý vrhá nové svetlo na Edvarda Muncha, fascinujúceho muža, priekopníka a majstra pre všetkých, ktorí prišli po ňom. Približuje divákom muža, ktorý sa pri svojom štúdiu ľudskej duše pokúsil preložiť emócie a svoju predstavu času na papier a plátno: „Nemaľujem to, čo vidím, ale to, čo som videl.“ Cestu za majstrovskými dielami a životom revolučného umelca, ktorý stelesnil ducha Benátok svojím nezameniteľným štýlom, jedinečným použitím farieb a schopnosťou zachytiť dušu subjektov vo svojich dielach, priblíži milovníkom výtvarného umenia snímka TIZIAN – RÍŠA FARIEB. Umelecký dokument SLNEČNICE skúma tajomstvo majstrovských malieb Vincenta van Gogha, ktorého „Slnečnice“ patria medzi najikonickejšie obrazy v dejinách umenia. Van Goghovo múzeum v Amsterdame sa na tieto slávne diela zameralo v rámci samostatnej výstavy, na ktorú získal exkluzívny prístup tím Exhibition on Screen. A film o slávnom holandskom maliarovi HIERONYMUS BOSCH A JEHO PODIVUHODNÝ SVET predstavuje uznávanú výstavu „Jheronimus Bosch – Visions of Genius“ v Het Noordbrabants Museum v južnom Holandsku, ktorá po prvý raz zhromaždila väčšinu Boschových obrazov a kresieb do jeho rodného mesta Den Bosch a prilákala takmer pol milióna milovníkov umenia z celého sveta.

Aj na marec Nostalgia pripravuje sériu umeleckých dokumentov. Nebudú medzi nimi chýbať snímka PISSARRO – OTEC IMPRESIONIZMU, ponúkajúca jedinečný pohľad na biografiu, tvorbu a dôležitý prínos „otca impresionizmu“ Camilla Pissarra, ktorý maľoval život na francúzskom vidieku, ale i scény z Montmartru, ani film LEONARDO: NAJSLÁVNEJŠIE DIELA, venujúci sa jedinečným obrazom geniálneho Leonarda da Vinciho, medzi ktoré patrí „Mona Lisa“, „Posledná večera“, „Dáma s hranostajom“, „Portrét Ginevry de Benci“, „Madona v skalách“ a viac než tucet ďalších. Milovníci výtvarného umenia sa v marci môžu v Nostalgii tešiť aj na výpravnú snímku DÁNSKY ZBERATEĽ – DELACROIX AŽ GAUGUIN, približujúcu umelecké diela Maneta, Pissarra, Degasa, Cézanna, Sisleyho, Moneta či Gauguina z pozoruhodnej zbierky vizionárskeho dánskeho zberateľa Wilhelma Hansena, ktorý založil na predmestí Kodane múzeum Ordrupgaard, ale i úchvatný film VEĽKÁ NOC V UMENÍ o jednej z najvýznamnejších udalostí histórie – príbehu smrti a vzkriesenia Ježiša Krista, v ktorom diváci uvidia na veľkom plátne vo vysokom rozlíšení diela majstrov ako Caravaggio, Leonardo, Raffael, El Greco, Rembrandt, Michelangelo, Rubens, Tizian, Velázquez alebo Dalí. A priaznivcov filmovej hudby čaká v Nostalgii celovečerný dokument ENNIO od oscarového režiséra Giuseppe Tornatoreho, ktorý prináša filmovú poctu svojmu priateľovi a legendárnemu skladateľovi filmovej hudby Enniovi Morriconemu. Snímka prináša unikátny pohľad na život maestra prostredníctvom doposiaľ nezverejnených archívnych záberov a nechýbajú ani ukážky zo slávnych koncertov a klasických filmov, ktoré Ennia Morriconeho navždy zapísali výrazným písmom do histórie kinematografie.

Foto: Nostalgia

UMELECKÉ DOKUMENTY V PROGRAME KINA NOSTALGIA NA FEBRUÁR 2023

08.02. streda 18:00 h. MUNCH – LÁSKA, DUCHOVIA A UPÍRIE ŽENY | Art On Screen, réžia: Michele Mally, Tal./Nór., 2022

11.02. sobota 18:00 h. TIZIAN – RÍŠA FARIEB | Art On Screen, réžia: Laura Chiossone, Giulio Boato, Tal., 2022

18.02. sobota 18:00 h. SLNEČNICE | Exhibition On Screen, réžia: David Bickerstaff, Brit., 2021

Informačný servis