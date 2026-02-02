Ozdravme pozýva médiá a verejnosť na panelovú diskusiu Na ceste k (ne)funkčnému systému záchraniek?, ktorá sa uskutoční 3. februára o 18:30 v Klube pod lampou, Partizánska 2, Bratislava – Staré Mesto.
Minister zdravotníctva Kamil Šaško predstavil zámer zmien pri fungovaní záchrannej zdravotnej služby. Ako počas tlačovej konferencie uviedol Šaško „čas záchrankových tendrov skončil“, čo však tendre nahradí ostáva otázne.
V diskusii sa pozrieme na to, kam smeruje poskytovanie záchrannej služby na Slovensku – a či sme na ceste k (ne)funkčnému systému záchraniek.
Na pódiu sa predstavia odborníci, ktorí ponúknu cenný pohľad na témy, ktoré hýbu slovenským zdravotníctvom.
Kto bude diskutovať
- Ernest Caban (Riaditeľ AGEL Merea)
- Marián Petko (Prezident ANS)
- Dušan Zachar (Riaditeľ INEKO)
- Michal Bahelka (Riaditeľ RZP)
- Vladimír Baláž (Predseda Výboru NRSR pre zdravotníctvo)
- František Majerský (Poslanec NRSR za KDH)
Moderuje: Šimon Jeseňák
Kedy a kde
- Dátum a čas: 3. február, 18:30
- Miesto: Klub pod lampou, Partizánska 2, Bratislava – Staré Mesto
- Vstup: 19€ (bezplatný pre predplatiteľov ročného predplatného ozdravme)
- Nákup vstupeniek: https://tootoot.fm/sk/events/697c8cb9d250dbc3c089994a
Pre koho je diskusia určená
Pre zástupcov médií, odbornú verejnosť, zdravotníckych profesionálov, predstaviteľov inštitúcií a všetkých, ktorých zaujíma fungovanie urgentnej zdravotnej starostlivosti a systémové riešenia v slovenskom zdravotníctve.
Informačný servis