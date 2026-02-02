Na ceste k (ne)funkčnému systému záchraniek

Ozdravme pozýva médiá a verejnosť na panelovú diskusiu Na ceste k (ne)funkčnému systému záchraniek?
Ozdravme pozýva médiá a verejnosť na panelovú diskusiu Na ceste k (ne)funkčnému systému záchraniek?, ktorá sa uskutoční 3. februára o 18:30 v Klube pod lampou, Partizánska 2, Bratislava – Staré Mesto.

Minister zdravotníctva Kamil Šaško predstavil zámer zmien pri fungovaní záchrannej zdravotnej služby. Ako počas tlačovej konferencie uviedol Šaško „čas záchrankových tendrov skončil“, čo však tendre nahradí ostáva otázne.

V diskusii sa pozrieme na to, kam smeruje poskytovanie záchrannej služby na Slovensku – a či sme na ceste k (ne)funkčnému systému záchraniek.

Na pódiu sa predstavia odborníci, ktorí ponúknu cenný pohľad na témy, ktoré hýbu slovenským zdravotníctvom.

Kto bude diskutovať

  • Ernest Caban (Riaditeľ AGEL Merea)
  • Marián Petko (Prezident ANS)
  • Dušan Zachar (Riaditeľ INEKO)
  • Michal Bahelka (Riaditeľ RZP)
  • Vladimír Baláž (Predseda Výboru NRSR pre zdravotníctvo)
  • František Majerský (Poslanec NRSR za KDH)

Moderuje: Šimon Jeseňák

Kedy a kde

Pre koho je diskusia určená

Pre zástupcov médií, odbornú verejnosť, zdravotníckych profesionálov, predstaviteľov inštitúcií a všetkých, ktorých zaujíma fungovanie urgentnej zdravotnej starostlivosti a systémové riešenia v slovenskom zdravotníctve.

