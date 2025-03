Mýty a fakty o peniazoch: Prečo sa nám finančne nedarí?

Peniaze sú citlivá záležitosť, s ktorou sa spája množstvo mýtov. Banky.sk sa pozreli na mýty, ktoré sú najčastejším dôvodom, prečo sa Slovákom finančne nedarí.

SLOVÁCI SI VEDIA ZAROBIŤ, ALE MAJÚ K PENIAZOM ZLÝ POSTOJ

Na jednej strane sú Slováci pracovití a vedia peniaze zarobiť, no vo všeobecnosti k nim majú zlý postoj. Čo to znamená? Nevytvárajú si dostatočnú rezervu, netvoria si dlhodobé aktíva a nezabezpečujú sa na budúcnosť, sú zaťažení pôžičkami a majú neprimerane vysokú spotrebu. Prečo je to tak? Odpoveď treba hľadať v nízkej finančnej gramotnosti.

SPORENIE NIE JE ODRIEKANIE

Veľká časť ľudí vníma sporenie, ako odriekanie si niečoho, čoho kúpa spríjemní ich život. Ak však pochopíme, ako principiálne financie fungujú, netreba si nič odriekať.

Ľudí podľa ich vzťahu k financiám môžeme rozdeliť do dvoch skupín: Tých, ktorí financiám nerozumejú a spravidla celý svoj život platia úroky, doprajú si viac, ako môžu a takmer všetko kupujú na úver, či lízing. Ak osobu z tejto skupiny zastihne akákoľvek nepríjemná životná udalosť, napríklad živel na nepoistenom majetku, choroba, dlhodobá strata zamestnania alebo smrť najbližšieho, prichádzajú exekúcie, ktoré väčšinou zruinujú rodinný rozpočet. V druhej skupine sú naopak tí, čo financiám rozumejú, svoj príjem i majetok si zabezpečia poistením, vytvárajú rezervu a využívajú zložené úročenie pri zhodnocovaní svojich investícií.

CHUDOBNÍ SA VIAC ZADLŽUJÚ, BOHATÍ SA RADIA

Prečo sú niektorí ľudia celý život chudobní a iným sa naopak darí. Jedným z dôvodov je neporiadok v príjmoch a výdavkoch, nízka finančná gramotnosť a nedostatočná disciplína. Prax ukazuje, že práve finančne chudobnejší si požičiavajú najviac. Pritom stačí, keď raz človek neodhadne svoje možnosti a pôžička ho môže priviesť až k bankrotu.

Je však aj skupina „chudobných“, ktorí si úver nikdy nezobrali, ale všetky svoje úspory držia v banke a inflácia im peniaze postupne znehodnocuje.

Bohatí spravidla poznajú svoje čísla – príjmy, výdavky, majú vyššiu úroveň finančnej gramotnosti, neváhajú požiadať o radu profesionálneho poradcu, financie plánujú, využívajú zložené úročenie na finančných produktoch a zaujímajú sa o informácie k investičným príležitostiam, ktoré aj využívajú.

SPOZNAJTE SVOJE ČÍSLA

V prvom rade treba poznať svoje príjmy a výdavky. Bez ohľadu na výšku príjmu stanoviť si finančné ciele a určiť si priority. Pri tvorbe priorít je dôležité ochrániť si svoj príjem, vytvárať si rezervu, ochrániť svoj majetok poistením a samozrejme tvoriť aktíva na dôchodok. Zohľadnené by pritom malo byť pravidlo 10:20:30:40, podľa ktorého 10 % z mesačného príjmu dávame na vytváranie rezervy, 20 % smerujeme do vytvárania dlhodobých aktív a teda investujeme, úvery držíme pod hranicou 30 % príjmov a max. 40 % použijeme na bežnú spotrebu.

RECEPT NA FINANČNÝ ÚSPECH

Univerzálny recept na finančný úspech neexistuje. No nastavením a dodržiavaním základných pravidiel pri osobných financiách sa dá dosiahnuť ich ozdravenie a následne budovať zaujímavý kapitál. Každému, kto sa chce mať finančne dobre môžeme poradiť, aby bol vytrvalý, disciplinovaný, doplnil si finančné vedomosti a vytvoril správne návyky. Týmito návykmi sú:

Tvorba rezervy, ktorá je kľúčová pre zdravé rodinné financie a mala by byť minimálne vo výške šesťmesačného príjmu Pravidelné investovanie s primeraným investičným rizikom Správna kombinácia a pravidelná aktualizácia životných a neživotných poistných. Práve poistky nás majú ochrániť pred možnými nepriaznivými životnými situáciami.

POZOR NA NAJČASTEJŠIE CHYBY

Nepodceňujte tvorbu rezervy (minimálne šesťnásobok mesačného príjmu)

Neuzatvárajte zmluvy, ktorým nerozumiete. Zistite si všetky dostupné informácie

Nezanedbajte aktualizáciu finančného portfólia, pravidelne kontrolujte, či zmluvy dostatočne chránia váš súčasný majetok a zohľadňujú aktuálny stav

Vzdelávajte sa v oblasti financií

Nepodliehajte emóciám pri investovaní a zaujímajte sa o možnosti investovania. Bez kvalitného zhodnotenia peňazí sa zbohatnúť nedá. Navyše, dôležitejší, ako investovaná suma, je časový rámec zhodnocovania

Nevsádzajte investície len na jednu kartu, investície diverzifikujte

Nespoliehajte sa len na informácie z Googlu. Pri finančných produktoch je potrebná vyššia úroveň finančnej gramotnosti, musíte vedieť, kde a ako hľadať objektívne informácie

Nebráňte sa radám a pomoci profesionála

