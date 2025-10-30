„Muži nás občas štvú a zabolia, ale bez nich by to nebolo to pravé,“ tvrdí Táňa Keleová Vasilková. Má novinku Svet žien!

Najobľúbenejšia slovenská autorka Táňa Keleová Vasilková prichádza s novým príbehom Svet žien, v ktorom približuje osudy mnohých žien, mám a starých mám, dcér, kamarátok.
„Príbeh Julky a jej malého sveta sa mi písal krásne,“ priznáva Táňa Keleová-Vasilková. „V mnohých postavách som zachytila čriepky seba alebo svojich blízkych. A uvedomila som si, že napriek odlišnosti sme si všetci veľmi podobní. Spája nás túžba po láske, priateľstve a pokoji v duši. A tiež neutíchajúce tik-tak, ktoré sa ozýva v našich hlavách. Ja už však veľmi dobre viem, že všetko vo svojom živote nestihnem. To sa jednoducho nedá…“
Svet žien
Staré mamy, mamy, dospelé deti, malé deti, priateľky…
V tomto príbehu sa nájdu všetci. Spája ich Julka, ktorá musela po rozvode začať žiť odznova… a inak. Na vlastné prekvapenie našla samu seba a nový cieľ svojho života. Zistila, že život jej ešte vždy má čo ponúknuť, len si to musí všimnúť a nebáť sa to prijať. Vytvorila svet, v ktorom nikdy nie je sama.
No napriek tomu, že je ten svet úžasný a hrejivý, je v ňom priestor aj na smútky a bolesť. A na tik-tak v hlave, ktoré poháňa všetkých v tomto príbehu (a nielen v ňom). Prebúdza obavy, že niečo nestihneme…
Táňa v osudoch žien zobrazuje veľa tém, ktorými ženy žijú, ktoré ich trápia, sužujú, musia s nimi bojovať, ale ktoré im aj prinášajú radosť, robia ich šťastnými.
Dôležitá je napríklad téma starostlivosti o starnúcich rodičov, či staroba ako taká. Jej prijatie so všetkým, čo prináša. „Starší ľudia sú spomalení, všetko im trvá dlho a všetko je pre nich vlastne už v určitom veku aj namáhavé. Ale je krásne, keď s tým bojujú, keď s tým dokážu zabojovať. Keď si v tom starnutí a v tom ťažkom nájdu niečo pekné,“ dodáva.
V príbehu je láska, priateľstvo, bolesť z nevydareného vzťahu, radosť z detí a vnúčat…jednoducho, množstvo emócií a osudov, v ktorých sa nájdeme všetci. Aj preto Táňa venovala knihu všetkým ženám, sebe, ale tiež mužom. „Pretože aj muži v tých našich svetoch sú veľmi dôležití. Bez nich by to nebolo to pravé orechové, aj keď nás občas štvú a občas bolia. Ale často majú skvelé nápady a dobré myšlienky a vymyslia niečo, čo by nám ani nikdy nenapadlo,“ usmieva sa úspešná autorka.
Svet žien prináša príbehy rôznych žien v rôznych životných situáciách, s rôznym pozadím, nech sú mladšie alebo staršie, bohaté či chudobnejšie, všetky spája túžba po láske, pozornosti, rešpekte; všetky hľadajú naplnenie zmyslu života, pokoj v duši.
Milan Buno, knižný publicista
