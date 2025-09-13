Muž so zbraňou ohrozoval susedku. Tvrdil, že všetkých pozabíja, polícia ho musela spacifikovať – VIDEO

Muž vystrelil zo vzduchovky smerom k susedke a vyhrážal sa, že všetkých pozabíja. Polícia ho zadržala a obvinila. O prípade, ktorý sa v uplynulých dňoch stal v jednej z obcí v okrese Košice-okolie, informovalo na sociálnej sieti Krajské riaditeľstvo Policajného zboru v Košiciach. Ako uviedlo, obyvateľ sa vyhrážal, že „všetkých pozabíja a dá im jed na potkany“.
V rukách mal vzduchovku a vystrelil smerom k susedke. U ženy tým vzbudil dôvodnú obavu o život a zdravie. „Na miesto okamžite vyrazili policajti, vrátane príslušníkov Pohotovostného policajného útvaru z Košíc. Muž bol napokon zadržaný priamo vo svojom dome,“ informuje polícia.
Poverený policajný príslušník muža následne obvinil z prečinu nebezpečného vyhrážania. „Nejde len o samotnú vzduchovku, ale najmä o vážne vyhrážky, ktoré v poškodenej vyvolali dôvodnú obavu o život a zdravie. Polícia musí takéto situácie riešiť okamžite a dôsledne,“ uzavreli policajti.