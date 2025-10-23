Muž obžalovaný z vraždy v Ivanke pri Dunaji odmieta vinu, podľa prokuratúry obeť usmrtil jedným výstrelom

Na pôde Mestského súdu Bratislava I sa vo štvrtok začal súdny proces s Františkom B., ktorý je obžalovaný z obzvlášť závažného zločinu vraždy. Podľa obžaloby v marci tohto roku po vzájomnej hádke zastrelil Mareka G. Podľa prokuratúry obeť usmrtil jedným výstrelom do hlavy z legálne držanej zbrane. Obžalovaný pred senátom vyhlásil, že je nevinný.
Milujúci otec a riadny občan
Ako Františka B. uviedol vo svojej výpovedi, v inkriminovaný deň Marek G. venčil psa pri pozemku, kde on staval svoj rodinný dom. Podľa výpovede obžalovaného po tom, ako poškodeného upozornil, že oblasť je poľovným revírom a tam psa venčiť nesmie, Marek G. reagoval vulgárne a po hádke ho udrel palicou a zlomil mu nos. František B. v reakcii podľa vlastných slov vytiahol svoju zbraň. „Poškodený mi ju chytil a tým pádom došlo k výstrelu,“ povedal.
Záchranár priznal únos študentky Sone, obvinenie zo znásilnenia odmietol – VIDEO
Podľa obhajcu Františka B. sa inkriminovaný skutok nestal tak, ako je uvedený v obžalobe. Svojho klienta zároveň označil na milujúceho otca a riadneho občana. „On nie je človek, ktorý strieľa,“ vyhlásil.
Vo väzbe
Krajský súd v Bratislave ešte začiatkom apríla rozhodol, že Františka B. berie do väzby. Súd tak zrušil pôvodné rozhodnutie Mestského súdu Bratislava I, ktorý väzbu nahradil písomným sľubom obvineného a dohľadom probačného a mediačného úradníka.
Najvyšší súd mal rozhodovať o novom treste pre dvojicu z kauzy Judáš, pojednávanie však odročil
Podľa predsedu senátu bratislavského krajského súdu Michala Kačániho senát nezistil výnimočné okolnosti, ktoré by odôvodňovali nahradenie väzby. Dôvodom väzobného stíhania obvineného je podľa sťažnostného súdu obava z možného pokračovania v trestnej činnosti.
Viaceré policajné hliadky v piatok 21. marca zasahovali v blízkosti pamätníka generála Milana Rastislava Štefánika v Ivanke pri Dunaji v okrese Senec, kde došlo k incidentu medzi dvoma mužmi. Podľa orgánov činných v trestnom konaní jeden z mužov utrpel strelné poranenie hlavy a zraneniu na mieste podľahol.