Muž na úteku prináša až desivý príbeh o tom, ako sa obeť reality show stáva obeťou reality

Súťažiaci nemusia disponovať žiadnymi špeciálnymi zručnosťami. Stačí, ak prežijú až do konca. A to je prakticky nemožné. Režisér Edgar Wright prináša divákom napínavý akčný sci-fi kokteil, založený na rovnomennom románe od majstra žánru, Stephena Kinga, ktorý prichádza do kín už 13. novembra.
Film sa odohráva v neďalekej budúcnosti, kde sa televízna súťaž Muž na úteku stala jednou z najobľúbenejších foriem zábavy a masovej hystérie. Jej účastníci sú nútení prežiť tridsať dní pred kamerami, sledovaní miliónmi divákov. Počas tejto doby ich nemilosrdne prenasledujú nielen profesionálni zabijaci, ale aj ich spoluobčania, ktorí si ich elimináciou môžu privyrobiť. Čím viac hráčov ubúda, tým viac stúpa potenciálna odmena pre celkového víťaza.
Pre Bena Richardsa (Glen Powell) sú peniaze z výhry jedinou motiváciou, prečo sa do smrteľnej hry zapojil. Ak by ste totiž nemali peniaze na liečbu svojej vážne chorej dcéry, pustili by ste sa aj do väčších šialeností. Cynický producent šou, Dan Killian (Josh Brolin), je nadšený, že do jeho hry vstúpil zdanlivo normálny chlapík, sympatický otec so silnou motiváciou. Killian vie, že práve jemu bude veľká časť publika fandiť až do momentu, kým ho nestretne nevyhnutná násilná smrť.
Hoci Ben rozhodne nepatrí medzi favoritov, darí sa mu jeho prenasledovateľom unikať znepokojivo dlhú dobu. Tak dlho, že začne ohrozovať nielen plány organizátorov hry, ale aj celý spoločenský systém. Eliminácia jedného nepohodlného „bežca“ sa tak rýchlo mení z cieľa reality show na cieľ samotnej reality, v ktorej všetci žijú.
Predstaviteľ hlavnej postavy, Glen Powell, uviedol, že náročnejšie nakrúcanie asi nikdy nezažil, najmä preto, že mnohé akčné scény nakrúcal sám. Aj preto svoju úlohu konzultoval s Tomom Cruisom, s ktorým sa stretol pri nakrúcaní hitu Top Gun: Maverick. „Neriskuj zbytočne. Snaž sa, aby všetko, čo robíš, bolo v prospech filmu. Aký má zmysel skákať z explodujúceho mosta, ak to na kamere nakoniec nevyzerá dobre? To je asi najdôležitejšia rada, ktorú mi Tom dal,“ hovorí herec.
Trailer k filmu:
Na začiatku príbehu je Ben Richards rodinne založený človek, ktorý sa jednoducho snaží prežiť. Nedávno bol prepustený z práce, má manželku (Jayme Lawson), chorú dcéru a narastajúce účty, a tak sa prihlási do konkurzu do televíznej súťaže v poslednom zúfalom pokuse udržať svoju rodinu nažive. „Ben nemá byť skúsený bojovník ani zabijak,“ hovorí režisér Edgar Wright. „Je to tvrdý chlap, ale nie je to superhrdina. Bolo radosťou nakrútiť akčný film, v ktorom hlavnú úlohu hrá bežný človek. V tomto filme doslova vojde z ulice, aby si vyskúšal jednu z televíznych reality shows, a už sa nikdy nevráti domov.“ Ben svoju postavu vnímal takto: „Ben Richards je typický outsider. On a jeho rodina žijú v chudobnej oblasti. Cathy, jeho 2-ročná dcéra, je veľmi chorá. Nemôže si dovoliť lieky, ktoré potrebuje, a tak sa rozhodne vyskúšať šťastie v týchto
televíznych súťažiach. Keď sa ukáže ako hnevlivý, charizmatický a nestabilný, dostane sa do najsmrteľnejšej z nich. Prihlási sa s vedomím, že sa možno nevráti.“ Keďže relácia zámerne skresľuje Benovu reputáciu, verejné pobúrenie sa mení na krvavú pomstu. „Každý deň, ktorý prežije, prináša jeho rodine viac peňazí,“ hovorí Powell. „Ale Ben si začne uvedomovať, že hra je zmanipulovaná. Televízna stanica vytvára obsah, ktorý má podnecovať verejnú nenávisť.“
Kingov román, napísaný pred 43 rokmi, sa režisérovi stále javí ako mimoriadne aktuálny: „Vzrušujúce a zároveň pre mňa zarážajúce bolo, že kniha, ktorú som čítal pred takmer 40 rokmi, sa mi teraz zdala alarmujúco prorocká. Odvtedy máme za sebou desaťročia televíznych reality shows a náš film zachytáva rovnakú túžbu po zábave, ktorá stiera hranice medzi realitou a predstavením, manipuláciou a pravdou.“
Akčnú komédiu Muž na úteku prinesie do našich kín distribučná spoločnosť CinemArt SK 13. novembra.
