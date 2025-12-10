Môže sa algoritmus mýliť? Tak dokáž svoju nevinu, inak zomrieš. Čas beží

Amazon MGM predstavuje nový trailer k sci-fi thrilleru Dôkaz viny (Mercy) od režiséra Timura Bekmambetova (Wanted). Chris Pratt ako detektív Raven stojí pred AI sudkyňou v súdnom systéme budúcnosti a má len 90 minút, aby dokázal svoju nevinu. Potom nasleduje nezvratný trest. Hoci je obvinený pripútaný v kresle, čakajte tikajúcu nálož akčného napätia s dusnou atmosférou pre poriadne veľké publikum.
Tu je nový trailer:
V blízkej budúcnosti nahradí časť justície algoritmus: systém Mercy. V ňom má AI sudkyňa za úlohu urýchliť spravodlivosť vo svete, kde stúpa násilie a radikalizácia. Má odstrániť faktor ľudskej chyby, korupciu a účelové naťahovačky, aby sa už nikdy nestalo, že vrah vykĺzne bez trestu. Systém Mercy vyhlasuje verdikty v priamom prenose a vzápätí vykoná rozsudok – hneď ako bez štipky emócie vyhodnotí obrovské množstvo dát z každého mobilu, každej kamery, každej databázy. Detektív Chris Raven (Chris Pratt – Strážcovia galaxie), jeden z otcov tohto novátorského konceptu, sa však náhle ocitne na druhej strane – obžalovaný z vraždy vlastnej manželky. Proti nemu stojí AI sudkyňa Maddoxová v podaní Rebeccy Ferguson (Duna, Mission Impossible). Raven má 90 minút na to, aby v obrovskom kvante dát ukázal systému dôkazy a znížil svoju „pravdepodobnosť viny“ pod hraničnú hodnotu – inak nasleduje okamžitý trest.
Aké fakty treba vytiahnuť? Aké detaily nesedia? Aké tajomstvá majú zostať skryté? Naozaj je to o vražde jeho ženy? Alebo o chce niekto von z hry? Nový trailer dusivo stupňuje napätie jedného súdneho sedenia v reálnom čase. Naozaj chce Raven odhaliť pravdu, hoci by bola neznesiteľná?
Tvorcovia prezradili, že kvôli autentickým emóciám sa Pratt na vlastnú žiadosť naozaj nechať fyzicky pripútať ku kreslu a išlo sa na dlhé, až 60-minútové zábery. Ale nečakajte žiadnu komornú klubovú atmosféru. Do kresla vás zatlačia akčné kaskadérske scény, ktoré sa nakrúcali pre IMAX plátna a poriadne zvýraznia každý detail tejto obrovskej natlakovanej skladačky.
Za filmom Dôkaz viny stojí režisér Timur Bekmambetov (Wanted), ktorý ho spolu s Charlesom Rovenom aj produkuje. Ten má na konte Oppenheimera či Temného rytiera, takže si môžeme byť istí, že blízka budúcnosť v ich podaní bude napínavá a až desivo skutočná. Roven sa nechal počuť: „Keď sa mi prvýkrát dostal do rúk tento nápad, o AI sa ešte len hovorilo. Dnes sa realita dobieha s filmom každým týždňom.”
Scenár napísal Marco van Belle. Okrem Pratta a Ferguson sa v ďalších úlohách predstavia Annabelle Wallis, Kali Reis, Chris Sullivan, Kenneth Choi, Kylie Rogers a Rafi Gavron.
Ďalej ti nebudeme nič vysvetľovať. Tu máš prvú indíciu: Itafilm prinesie Dôkaz viny do kín 22. januára 2026.
