Môže balón prepichnúť vták alebo odfúknuť do inej krajiny? Pilot Matej zdieľa šialené zážitky - ROZHOVOR

Let balónom je dobrodružstvo, ktoré mnohí z nás túžia aspoň raz v živote zažiť, no prirodzene z neho máme rešpekt. Nie je to predsa bežný dopravný prostriedok a mnohým ľuďom chýbajú znalosti o tom, ako lietanie balónom funguje. Je to bezpečné? Nemôže sa stať, že balón prepichne vták alebo ho unesie vietor a pri pristávaní nastanú komplikácie?

Matej Hruštinec je zakladateľ, majiteľ, pilot a inštruktor balónovej spoločnosti balonom.sk s 13-ročnou praxou v komerčnom lietaní. V rozhovore prezrádza, čo všetko musí pilot sledovať počas letu, prečo je pristávanie najväčšou výzvou, ale aj to, aké nečakané momenty zažil vo vzduchu – napríklad keď sa bocian rozhodol stať pasažierom jeho balóna.

Ak vás zaujíma, ako sa balón ovláda, či je pravda, že dokáže pristáť aj s dierou, alebo kam na Slovensku sa oplatí vydať za tým najkrajším letom, čítajte ďalej.

Ako sa pilotuje balón? Je to niečo, čo sa dá naučiť rýchlo, alebo to vyžaduje dlhé tréningy?

Ľahko. Štandardne sa dá naučiť ovládať balón počas 16-tich hodín v rámci kurzu v pilotnej-balonárskej škole. Po nich nasleduje ešte takzvaný sólo let, kde je žiak v koši počas letu úplne sám a samotná skúška s examinátorom. Ale sú to len nevyhnutné základy a po tomto kurze človek vie lietať len v dokonalom prostredí a za dokonalých poveternostných podmienok. Samozrejme, len na balóne najnižšej kategórie určenej pre vlastné hobby účely. Potom vás čaká mnoho sezón poctivého trénovania a zvyšovania si kvalifikácie. Ale aj po mojich 13 rokoch lietania si myslím, že vždy príde nová, originálna situácia a že sa učíme celý život

Čo všetko musí pilot balónu sledovať počas letu? Je lietanie balónom viac o technike alebo intuíci?

Aj aj, technika sa nadobúda skúsenosťami a intuícia tiež. Teda intuícia je len istý druh osvojenej skúsenosti, kedy si viem vyhodnotiť, čo môžem čakať od vývinu napríklad počasia v danej dobe a na danom mieste na základe predošlých poznatkov.

Samotnému letu predchádza predletová príprava. Je to veľmi dôležitá časť a neviditeľná súčasť letu. Okrem technickej časti je kľúčom k úspešnému letu s úspešným pristátím počasie. Najviac sledujeme vietor s nárazmi a v letnom období výskyt búrok a aj kvôli týmto javom lety zrušíme a preložíme na vhodnejší termín.

Aká je najväčšia výzva pri pilotovaní balónu? Čo je pre vás počas letu najkritickejšie?

Nemyslím, že je tam veľa kritických faktorov, ale určite je to fáza pristávania. Ak sa na štarte zdá, že počasie je dokonalé a let bude mať hladký priebeh, pri pristátí to už vôbec nemusí platiť. Výzva je skôr samotné rozhodnutie sa pre let, naplánovanie termínu, sledovanie počasia a ak to celé klapne podľa predstáv, tak to považujem za úspech.

Je na Slovensku veľa miest vhodných na lietanie balónom? Ktoré sú vaše obľúbené?

Slovensko je krásne. Letel som už v mnohých krajinách na mnohých kontinentoch. Doma máme šťastie, že môžeme lietať aj ráno, aj podvečer. Nie všade sa to dá. V mnohých krajinách sa lieta len skoro ráno pri východe slnka a podvečerný let nie je možný pre miestne špecifiká: silný vietor, vysoká teplota.

A tiež rôznorodosť terénu je zaujímavá, oproti susedným krajinám máme členitejšie prostredie. Podobné ho majú aj v Rakúsku. Ja osobne preferujem lietanie v hornatejšom prostredí. Pre mňa je top prostredie okolo Žiliny, Rajeckej doliny a Súľova. V zimnom období je to bezkonkurenčne prelet ponad Vysoké Tatry.

Zimný prelet nad Vysokými Tatrami. Foto: balonom.sk

Koľko zvyčajne trvá let a v akej výške sa lieta?

Rozdelil by som otázku podľa typov letov: štandardne v letnej sezóne lietame hodinový let. Pri zimnom prelete ponad Vysoké Tatry je to medzi 2-3 hodinami. Výška je tiež rôzna, pri komerčnom lietaní je to od 300 metrov nad terénom do zhruba 1 500 metrov nad terénom.

Stretli ste sa s divokými vtákmi alebo inými prekvapeniami? Dokážu ohroziť bezpečnosť letu?

Dlhé roky som žil v klame, že vtáky sa balóna boja, že je to pre nich veľké, hlučné čudo a že sa nikdy nepriblížia. Až jedného dňa som letel s kolegom a bratom v Španielsku pod Pyrenejami. Na štarte si sadol na balón bocian a časť letu sa hral na čierneho pasažiera.

Lietajú balóny aj v noci alebo je to technicky nemožné?

Pre nočné lietanie sa vyžaduje špeciálny tréning s inštruktorom. Balón môže za istých pravidiel letieť aj v noci. Podmienkou ale je, aby pristál za svetla. Českí kamaráti sa takto pokúsili o rekord a z Vysočiny uleteli za jednu noc až do Rumunska.

Stalo sa niekedy, že vietor balón odniesol na úplne neplánované miesto?

Niekedy v začiatkoch môjho lietania to nebol až tak neobvyklý jav, vzhľadom na moje malé skúsenosti v oblasti meteorológie. Stalo sa mi, že som balón aj zavesil na strom, aj som pristál v priehrade. Samozrejme to bolo veľké ponaučenie so šťastným koncom a začala sa u mňa rodiť veľká pokora k prírode a jej javom.

Je pravda, že balón dokáže havarovať, ak ho prepichne vták? Ako je balón chránený pred takýmito situáciami?

Takáto situácia je vylúčená. Dokonca balón dokáže bezpečne pristáť aj s dierou väčšieho rozmeru.

Ako sa rieši, keď sa počas letu zmení vietor alebo nastane iné nepriaznivé počasie? Môže vietor skutočne uniesť balón na nebezpečné miesto?

Pred samotným letom vždy robíme predletovú prípravu, v ktorej si okrem technického stavu dôkladne preveríme smer a rýchlosť vetra. Na tomto základe vyberáme aj vhodné miesto pre štart.

Jednoduchým výpočtom zhruba vieme, kde by sme po hodinovom lete mohli pristáť. Tiež sa vždy plánuje aj alternatívne miesto pre pristátie. S istými odchýlkami počítame. Ale asi by ma nebavilo lietať, ak by som vždy vedel, kde pristanem. Ale áno, v skutočnosti vietor môže zaviať balón aj na nebezpečné miesto, ak by sme prípravu podcenili.

Koľko ľudí môže letieť v jednom balóne a aká je najväčšia záťaž, ktorú balón unesie?

Najmenší balón unesie len jednu osobu, teda pilota a potrebnú výbavu (kôš, horák, palivo). Najväčší balón odnesie v koši 32 pasažierov a 2 členov posádky.

Koľko stojí vlastniť a prevádzkovať balón? Je to skôr hobby alebo práca?

Vlastnenie balóna by sa dalo prirovnať k vlastneniu športového auta alebo menšej lode. Prevádzkové náklady sa rôznia podľa toho, či je balón používaný na rekreačné, alebo komerčné účely. Je to kombinácia práce a hobby, presnejšie je to veľmi špecifický a vyhranený životný štýl.

Počas letnej sezóny, od cca mája až po koniec októbra, je to pomerne náročná práca – skoré ranné vstávanie, veľa presunov a hlavne všetko pekné letné počasie je obetované pre lietanie, niekedy aj na úkor rodiny a kamarátov. Počas zimnej sezóny sa na slovensku moc nelieta, až na prelety ponad Vysoké Tatry. Vtedy prichádzajú abstinenčné príznaky.