MOV pridal nové disciplíny do programu OH 2028, Brita Peatyho to motivuje v pokračovaní kariéry - FOTO

Britský plavec Adam Peaty nechce v roku 2028 chýbať na olympijských hrách v americkom Los Angeles. Motivujú ho šesť nových disciplín, ktoré do programu podujatia zaradil Medzinárodný olympijský výbor (MOV).

Pod piatimi kruhmi by sa mal predstaviť už štvrtýkrát v kariére. MOV do programu OH 2028 zaradil napríklad súťaže na 50 m znak, motýlik a prsia, ktoré budú v olympijskom programe premiérovo.

Dvojnásobný olympijský šampión na 100 m prsia je tiež držiteľ svetového maxima na 50 m.

„Šprintérske disciplíny práve pridali do programu OH 2028, čo potvrdzuje moju snahu súťažiť na mojich štvrtých olympijských hrách,“ napísal Peaty na instagrame.

„Toto je najlepšia možná správa pre náš úžasný šport, ktorá umožní viac ľuďom byť súčasťou podujatia a zostať na ňom oveľa dlhšie,“ doplnil.

Pridaním nových disciplín vzrastie počet plaveckých zlatých medailí z 35 na 41 v porovnaní s OH 2024 v Paríži.

„Toto rozhodnutie je dôkazom pokračujúcej evolúcie plávania na olympijských hrách,“ uviedol prezident World Aquatics Husain Al Musallam.

MOV tiež oznámil, že počet žien v Los Angeles prvýkrát prevýši počet mužov (5333 vs. 5167).