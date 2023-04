Moskva by bola podľa Rjabkova ochotná rokovať o výmene zadržaného novinára, ktorý je obvinený zo špionáže

Rusko by mohlo byť ochotné zhovárať sa so Spojenými štátmi o potenciálnej výmene väzňov v súvislosti so zadržaným reportérom denníka Wall Street Journal Evanom Gershkovichom po tom, ako nad ním súd vynesie verdikt. Vo štvrtok sa tak vyjadril vysokopostavený ruský diplomat.

Rokovanie o možnej výmene

Námestník ruského ministra zahraničných vecí Sergej Rjabkov pre štátnu tlačovú agentúru Tass povedal, že rokovania o možnej výmene by sa mohli uskutočniť prostredníctvom vyhradeného kanála, ktorý bezpečnostné agentúry Spojených štátov a Ruska vytvorili práve pre takéto účely.

„Máme funkčný kanál, ktorý sme v minulosti využili na dosiahnutie konkrétnych dohôd a tieto dohody boli následne naplnené,“ skonštatoval Rjabkov a dodal, že nie je potrebné zapojenie žiadnej tretej krajiny.

Zdôraznil však, že Moskva bude o prípadnej výmene rokovať až po tom, ako súd vynesie rozsudok nad 31-ročným Gershkovichom obvineným zo špionáže.

Snaha získať tajné informácie

Gershkovicha zatkli 29. marca v Jekaterinburgu. FSB ho obvinila zo snahy získať tajné informácie o ruskej továrni na zbrane. Gershkovich je prvý reportér amerického média, ktorého od studenej vojny v Rusku zadržali pre obvinenia zo špionáže.

V Moskve ho držia v dvojmesačnej vyšetrovacej väzbe. Voči zatknutiu sa už údajne odvolal. Ruský súd by sa mal jeho odvolaním zaoberať 18. apríla.

Americké ministerstvo zahraničných vecí v pondelok Gershkovicha označilo za neoprávnene zadržiavaného. Toto označenie zdôrazňuje vyhlásenia americkej vlády, podľa ktorých sú obvinenia novinára zo špionáže nepodložené a zároveň oprávni americkú vládu, aby preskúmala všetky možnosti na dosiahnutie jeho prepustenia.

Zatknutie novinára

Gershkovichovým prípadom sa teraz bude ministerstvo zahraničných vecí zaoberať prostredníctvom Úradu osobitného prezidentského vyslanca pre záležitosti rukojemníkov.

Hovorca Kremľa Dmitrij Peskov vo štvrtok opäť zopakoval tvrdenie Moskvy, že Gershkovicha chytili pri čine a odmietol správy, podľa ktorých zatknutie novinára osobne schválil ruský vodca Vladimir Putin.

„Nie je to výsada prezidenta. Je to na špeciálnych službách, ktoré si robia svoju prácu,“ vyjadril sa Peskov v konferenčnom hovore s novinármi.

Spojené štáty tiež žiadajú ruské úrady, aby poskytli ku Gershkovichovi konzulárny prístup, na čo hovorkyňa ruského ministerstva zahraničia Maria Zacharovová v stredu reagovala, že ho Moskva poskytne „vo vhodnom čase, v súlade s konzulárnymi postupmi a ruskou legislatívou“.