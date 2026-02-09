Moskovské letisko Domodedovo prešlo späť do súkromných rúk, kúpil ho prevádzkovateľ Šeremetieva

Jedno z najväčších ruských letísk Domodedovo bolo po predchádzajúcom znárodnení opäť sprivatizované. Novým vlastníkom sa stala správcovská spoločnosť prevádzkujúca najvyťaženejšie moskovské letisko Šeremetievo, oznámil kupujúci v pondelok.
Ruský súd v júni rozhodol, že vlastníctvo Domodedova má prejsť na štát. Dospel k záveru, že jeho dvaja majitelia Dmitrij Kamenščik a Valerij Kogan sú zahraniční rezidenti, ktorí nemajú právo spravovať strategickú infraštruktúru.
Aj Putinov kamarát
Šeremetievo prostredníctvom svojej dcérskej spoločnosti Perspektiva a banky PSB podpísalo dohodu o kúpe letiska. Podľa vyhlásenia bol predaj úspešný až na druhý pokus, pričom cena dosiahla približne 850 miliónov dolárov, teda o niečo viac ako polovicu pôvodne požadovanej sumy 1,6 miliardy dolárov.
Letisko Šeremetievo je väčšinovo vlastnené súkromnou firmou TPS Avia Holding a ruskou vládou, ktorá drží približne 30-percentný podiel. Médiá medzi akcionármi spomínajú aj podnikateľa Arkadija Rotenberga, blízkeho spolupracovníka prezidenta Vladimira Putina.
Konfiškujú majetok za miliardy
Predaj zapadá do širšieho trendu presunov majetku pod kontrolu štátu alebo domácich investorov. Od začiatku vojny na Ukrajine ruské úrady skonfiškovali majetok v hodnote miliárd dolárov vrátane aktív zahraničných spoločností, napríklad francúzskej potravinárskej skupiny Danone či nemeckej energetickej firmy Uniper.
Moskva tvrdí, že tieto kroky majú napraviť problematické privatizácie z obdobia rozpadu Sovietskeho zväzu v 90. rokoch. Kritici však upozorňujú, že znárodňovanie a zásahy štátu odrádzajú dlhodobých investorov a zvyšujú neistotu na ruskom trhu.