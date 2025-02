Moralisti dnes pokrytecky moralizujú. Šimkovičová reagovala na psychiatrov a tvrdí, že politická korektnosť nás zahubí

Ministerka kultúry Martina Šimkovičová (nom. SNS) sa vyjadrila k stanovisku psychiatrov k jej výrokom o ľuďoch v psychiatrickej liečbe. Výbor Slovenskej psychiatrickej spoločnosti (SPsS) SLS sa vymedzil voči Šimkovičovej vyjadreniam na tlačovej besede v utorok 18. februára, kde kritizovala odvolanú riaditeľku Bibiany – medzinárodného domu umenia pre deti, že keď sa postavila do čela inštitúcie, zamestnala v nej dve osoby, ktoré sa ambulantne liečili u psychiatra.

Na otázky Denníka N, ako sa Šimkovičová dostala k takýmto údajom, rezort kultúry neodpovedal, zároveň sa vyjadril, že ministerka zákon neporušila, keďže nezverejnila konkrétne mená.

Hrubá dehonestácia ľudí podstupujúcich psychiatrickú liečbu

Psychiatri sa vyjadrili, že tieto ministerkine výroky hrubo dehonestujú ľudí podstupujúcich psychiatrickú liečbu. Avizovali aj viacero podnetov na prešetrenie vyjadrení ministerky Šimkovičovej, konkrétne na Úrad komisára pre osoby so zdravotným postihnutím, verejného ochrancu práv a Slovenské národné stredisko pre ľudské práva.

Psychiatri tiež zdôraznili, že to, že niekto podstupuje psychiatrickú liečbu, prípadne trpí psychickou poruchou, neznamená, že stratil kompetenciu vykonávať svoje zamestnanie. Rovnako to nekompromituje ani jeho schopnosť vychovávať deti.

Všetci sú nekonečne citliví

„Dnes sú nekonečne citliví všetci, ktorí mlčali, keď tu skupina psychiatrov verejne stigmatizovala premiéra SR a po diagnostike na diaľku robili „odborné“ uzávery, ktoré dokonca ešte aj manipulatívne zverejňovali v médiách. Porušili všetky odborné a etické zásady, ale vtedy nikto nebol citlivý, vtedy sa dnešní moralisti nepohoršovali nad tým, ako takto hrubo, neprofesionálne a proti etike môžu postupovať psychiatri a nepozastavovali sa ani nad tým, že bol vlastne verejne stigmatizovaný človek,“ reagovala Šimkovičová na sociálnej sieti.

Moralisti podľa nej mlčali i vtedy, keď krajinu viedol človek, ktorý pravidelne plakal na tlačových konferenciách (predseda hnutia Slovensko Igor Matovič, pozn. SITA). Šimkovičová podotkla, že aj vtedy spomínaní psychiatri mlčali. Taktiež pripomenula, že zmieňovaní moralisti nebili na poplach ani vtedy, keď boli počas pandémie deti skoro dva roky zavreté doma.

„O tom, ako to poznačí celú generáciu detí a mladých, nechceli ani počuť. Boli sme to my, kto sme upozorňovali na to, čo nastane, a komu záležalo na mentálnom zdraví, vysielali sme o tom opakovane relácie v tej „dezinfo“ TV Slovan. Dnes sa, žiaľ, do bodky plní, na čo sme upozorňovali, psychiatrické ambulancie nestíhajú, deti a mladí mesiace čakajú na termín. Ako spoločnosť sme zrazu začali mať problémy aj s fenoménom útokov na školách, čo bolo ešte nedávno v našich končinách niečo nevídané,“ napísala ďalej šéfka rezortu kultúry. Zdôraznila, že dôsledky dvojročnej izolácie mladých netreba podceňovať, vyzdvihla i význam prevencie.

Moralisti pokrytecky moralizujú

„A moralisti dnes pokrytecky moralizujú,“ pokračovala Šimkovičová s tým, že v súčasnosti je jediným problémom jej poukázanie na to, že v Bibiane mohli mať prístup k deťom ľudia, ktorých v statuse označila ako labilných.

Šimkovičová tiež poznamenala, že považuje za zvláštne, že popri iných závažných informáciách, ktoré na predmetnej tlačovej besede zazneli, zarezonovala len táto poznámka o zamestnancoch v psychiatrickej liečbe.

„Ale neprekvapuje ma to, dnes je už všetko na svete naopak. Politická korektnosť nás zahubí… ale ja verím, že sa tak nestane a ešte predtým sa svet vráti do svojej normálnosti,“ uzavrela.