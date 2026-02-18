Monštruózne rande vo filme Nevesta! prichádza už v marci

Po januárovom Dream Teame a Štúrovi sme randili s „Búrlivými výšinami” a už začiatkom marca prichádza Nevesta!, originálna a svieža kombinácia drámy, romantiky a gangsterky. Nielenže novinka režisérky Maggie Gyllenhaal (Stratená dcéra) prekypuje punkovou energiou a nezastaviteľnou chuťou robiť veci po svojom, ešte je aj vizuálne podmanivá a cool, má skvelý soundtrack a udržiava publikum v napätí do poslednej sekundy. Presne ten typ filmu, ktorý si po skončení okamžite chcete pozrieť znova.
Film vychádza z „frankenšteinovskej klasiky“ a stavia ju na hlavu, ikona-neikona. Osamelé Frankensteinovo monštrum (Christian Bale – Temný rytier) má samoty plné zuby. Pomoc hľadá u nekonvenčnej doktorky Euphroniovej (Annette Bening – Americká krása, Kapitán Marvel), aby mu stvorila družku. Spolu vykopú čerstvo zosnulú mladú ženu (Jessie Buckley – Hamnet), ktorú oživia a keďže si nič nepamätá, nahovoria jej, že je Frankova snúbenica a mala nehodu. Dievčine sa to ale nezdá a z laboratória spolu s Frankom ujde odviazať sa do nočného klubu. Od momentu, ako sa postaví na nohy, svojím neskrotným temperamentom a spontánnosťou uchváti Franka, ktorý až teraz začína cítiť, čo znamená žiť naplno.
V skorumpovanom gangsterskom Chicagu 30. rokov sú však neprehliadnuteľní a po zabití v sebaobrane vyvolajú hnev polície aj mafiánskeho bossa, s ktorým má Nevesta nevybavené účty. Idú po nich všetci, vrátane detektívov v podaní Penelope Cruz a Petra Saardgaarda. Ich útek za slobodou pripomína rebelantský pár v štýle Bonnie & Clyde, pričom viac-menej omylom podnietia aj radikálnu spoločenskú zmenu.
Ústredná dvojica v tomto strhujúcom rozprávaní pulzuje podmanivou energiou. „S Christianom sme boli veľmi intenzívna dvojka, bolo to veľmi vzrušujúce,” hovorí Buckley. „Úprimne, bolo to moje najintenzívnejšie a najúnavnejšie nakrúcanie – a pri tom neskutočná zábava.”
Jessie Buckley nedávno získala Zlatý glóbus a nominovali ju na Oscara za úlohu v Hamnetovi. Paradoxne, natáčal sa až po Neveste! a Buckley so smiechom spomína, že do nového projektu vtedy dorazila ešte s odfarbeným obočím Nevesty. Oscarový Christian Bale, ktorý je podobne ako Jessie známy svojou priam chameleónskou schopnosťou splynúť s každou svojou postavou inak, bol ohromený ľahkosťou jej hereckého prejavu. „To, čo robí, je veľmi vážne a v istom zmysle posvätné, ale zároveň aj absurdné, zábavné, surové a bez príkras. Presne to chcete od človeka, ktorý vie rozprávať príbehy.” On sám v maske Franka trávil denne 6 hodín a aby sa z toho nezbláznil, vymyslel si na pľaci rituál: v maskérni si vraj spolu jednoducho… zakričali. Postupne sa k nim pridávali aj ďalší ľudia zo štábu, až z toho vznikol úsmevný tímový „reset”.
Kinokvality filmu cítiť aj pri pohľade na tvorivý tím – kameraman Lawrence Sher (Joker), kostýmová výtvarníčka a trojnásobná držiteľka Oscara Sandy Powell (Vlk z Wall Street) či hudobná skladateľka Hildur Guðnadóttir (Joker, 28 rokov potom). A keďže tvorcovia celý čas šarmantne požmurkávajú na milovníkov kinematografie, dali si záležať, aby aj Nevesta! bola čo najväčším kinozážitkom – preto si nenechajte ujsť IMAXové projekcie.
Nevesta! bude v kinách od 5. marca a ak máte radi filmy, ktoré s prehľadom kašlú na učebnicové remaky, čaká vás temná, štýlová, romantická a drzo živá zábava, ktorú si budete chcieť pozrieť znova a znova.
EXKLUZÍVNE V KINÁCH OD 5. MARCA 2026 AJ V IMAX
Informačný servis