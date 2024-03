Monštrá sa blížia do kín – už vo štvrtok ovládne plátna veľkofilm Godzilla a Kong: Nová ríša

Poznáme ich všetci a zrejme každý z nás bol svedkom ich filmového besnenia. Godzilla je monštruózny jašter a King Kong je prerastená opica. Kedysi boli hrdinami vlastných filmov, v posledných rokoch sa stali mimoriadne obľúbenými ich spoločné dobrodružstvá. Naposledy súperili, no dokázali sa postaviť spoločnému nepriateľovi. Podarí sa im tentoraz zachrániť ohrozenú rovnováhu sveta, keď čosi naruší poriadky v hlbinách Zeme? Odpoveď sa dozvieme už 28. marca, kedy príde do kín sci-fi veľkofilm Godzilla a Kong: Nová ríša.

Foto: Continental film

King Kong a Godzilla, obávané i rešpektované monštrá, budú v novom príbehu súperiť s doteraz neobjavenou hrozbou, ktorá sa skrýva v nedávno objavených útrobách našej planéty a ohrozovať začne nielen existenciu spomenutých dvoch Titánov, ale aj nás všetkých. Podtitul Nová ríša naznačuje, že sa pozrieme hlbšie do sveta pod zemským povrchom, kde Titáni žijú. Spoznáme niekoľko celkom nových zvieracích druhov, ale aj viacerých zástupcov už známych obrovských ľudoopov. Chýbať medzi nimi nebude ani rozkošné mláďa, ktoré Kongovi narobí poriadne starosti. Nestane sa však zďaleka tým najväčším problémom, ktorému bude musieť čeliť…

„Keď ste už raz videli Godzillu a Konga v najväčšej možnej bitke vo filme Godzilla vs. Kong, čo ďalšie môže nasledovať? Samozrejmou odpoveďou je, že je to spojenie síl!“ hovorí s úsmevom režisér Adam Wingard, ktorý našiel vo svete Titánov svoju vášeň. Dodáva, že jeho filmová novinka rozhodne nie je tímovkou, v ktorej by všetko išlo hladko. „Obaja majú príliš veľké egá, takže je zábavné, že aj keď spoja sily, ich prímerie bude vždy veľmi krehké.“

Prím vo filme budú hrať nadrozmerné zvery, no v dôležitých ľudských úlohách sa na plátne objavia hviezdy predchádzajúceho príbehu – Rebecca Hall, Bryan Tyree Henry či nepočujúca herečka Kaylee Hottle, ktorá v novinke zohrá veľmi významnú úlohu. Ďalej sa môžeme tešiť na mená ako Dan Stevens (Hosť, Kráska a zviera) či Alex Ferns (Batman, seriál Andor). Veľkofilm Godzilla a Kong: Nová ríša prinesie do slovenských kín distribučná spoločnosť Continental film.

Foto: Continental film

