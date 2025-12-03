Modré svetlá UNICEF: Slovensko svietilo za práva detí

Dňa 20. novembra sa významné slovenské dominanty rozsvietili namodro – farbou nádeje, solidarity a záväzku chrániť práva každého dieťaťa.
Pripomenuli sme si Dohovor o právach dieťaťa
Svetový deň detí sme si opäť pripomenuli na výročie ratifikácie Dohovoru o právach dieťaťa – najratifikovanejšej zmluvy o ľudských právach v histórii, ktorú podporuje 196 krajín.
Slovensko svietilo pre deti: Ďakujeme všetkým, ktorí sa zapojili
UNICEF Slovensko ďakuje všetkým mestám, inštitúciám, kultúrnym a historickým dominantám, ktoré sa zapojili.Tento rok sa namodro rozsvietili v 11 mestách:
- Banská Bystrica: Hodinová veža, Barbakan, Historická radnica
- Bojnice: Bojnický zámok
- Bratislava: Prezidentský palác, Slovenská filharmónia, Národná banka Slovenska, UFO, Stará tržnica, Futbalový štadión ŠK Slovan Bratislava, EUROVEA
- Komárno: Monoštorský most
- Košice: Dóm svätej Alžbety
- Nitra: Chrenovský most, Divadlo Andreja Bagara
- Prešov: Radnica
- Slovenská Ľupča: Hrad Ľupča
- Trenčín: Trenčiansky hrad
- Trnava: Radnica
- Žilina: Liptovské múzeum
Rozsvietené dominanty sa zaradili k svetovým ikonám, ako sú Eiffelova veža, Opera v Sydney či Empire State Building, ktoré sa v minulosti stali súčasťou tejto iniciatívy.
„Modré svetlá UNICEF sú naším spoločným posolstvom, že každé dieťa si zaslúži byť videné, vypočuté a chránené. Keď Slovensko svieti namodro, dávame svetu najavo, že práva detí sú aj naša zodpovednosť,” uviedol Alexander Montchovsky, Fundraising & Communications Director UNICEF Slovensko.
Sprievodné podujatia
Súčasťou osláv boli aj podujatia, ktoré posilnili odkaz Svetového dňa detí:
- Návšteva detí v Prezidentskom paláci (20. november) – už druhý rok sa deti stali hlasom všetkých detí na Slovensku a spolu s prezidentom SR vyslali jasný odkaz: práva detí sú základom spravodlivej spoločnosti.
- Panelová diskusia o deťoch a ich právach (19. november, Bratislava) – pod vedením moderátorky Sone Müllerovej diskutovali odborníci o najväčších výzvach detstva: samote, duševnom zdraví, šikane, tlaku na výkon, ekonomickej situácii rodín či podmienkach detí so zdravotným znevýhodnením, rómskych a ukrajinských detí.
Medzi účastníkmi boli: Jozef Mikloško (Úrad komisára pre deti), Lenka Bodnárová (Úrad komisára pre osoby so zdravotným postihnutím), Jozef Facuna (Úrad splnomocnenca vlády SR pre rómske komunity), Romana Kanovská (Národný inštitút vzdelávania a mládeže – Neformálne vzdelávanie), Alžbeta Štofková Dianovská (Štátna školská inšpekcia), Tatiana Ivanič Rybanská (Linka detskej istoty), Ivan Brezina (UNICEF ECARO), Kamila Magálová, vyslankyňa dobrej vôle UNICEF
Diskusia priniesla aj pozitívne správy – inštitúcie tieto problémy vnímali a predstavili konkrétne kroky na zlepšenie. Účastníci sa zhodli: deti potrebujú naše povzbudenie, nie negativitu.
Výzva k solidarite
Iniciatíva Modré svetlá UNICEF nebola len vizuálnym gestom, ale aj výzvou k solidarite. Pripomenula, že mnohé deti vo svete, žiaľ, svoje práva nemajú garantované. Vďaka zapojeným mestám, inštitúciám a partnerom sa posolstvo UNICEF dostalo k ľuďom po celom Slovensku.
Veríme, že budúci rok sa k nám pridá ešte viac partnerov, aby Slovensko svietilo ešte jasnejšie, a aby sme spoločne vyslali do sveta odkaz: Deti sú naša budúcnosť – zaslúžia si nádej, ochranu a podporu.
Ľudia zároveň mohli prostredníctvom stránky www.modresvetla.sk prispieť deťom, ktoré žijú vo vojnových konfliktoch či v krajinách zasiahnutých prírodnými katastrofami. Aj vďaka týmto darom sa UNICEF dostáva tam, kde je pomoc najviac potrebná.
O UNICEF
Detský fond OSN (UNICEF) je celosvetová organizácia, ktorá sa zameriava na dlhodobú a systematickú pomoc deťom. Vo viac ako 190 krajinách a teritóriách pracujeme pre každé dieťa, aby sme vybudovali lepší svet pre všetkých.
Viac informácií o UNICEF a jeho práci nájdete na webe unicef.sk
