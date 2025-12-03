Modré svetlá UNICEF: Slovensko svietilo za práva detí

Slovensko sa už po tretíkrát v histórii pripojilo k celosvetovej iniciatíve UNICEF pri príležitosti osláv Svetového dňa detí.
Informačný servis
Informačný servis
3 min. čítania
New project 4.jpg
Foto: UNICEF
Slovensko Aktuálne správy Aktuálne správy z lokality Slovensko

Dňa 20. novembra sa významné slovenské dominanty rozsvietili namodro – farbou nádeje, solidarity a záväzku chrániť práva každého dieťaťa.

3.jpg
Foto: UNICEF

Pripomenuli sme si Dohovor o právach dieťaťa

Svetový deň detí sme si opäť pripomenuli na výročie ratifikácie Dohovoru o právach dieťaťa – najratifikovanejšej zmluvy o ľudských právach v histórii, ktorú podporuje 196 krajín.

4.jpg
Foto: UNICEF

Slovensko svietilo pre deti: Ďakujeme všetkým, ktorí sa zapojili

UNICEF Slovensko ďakuje všetkým mestám, inštitúciám, kultúrnym a historickým dominantám, ktoré sa zapojili.Tento rok sa namodro rozsvietili v 11 mestách:

  • Banská Bystrica: Hodinová veža, Barbakan, Historická radnica
  • Bojnice: Bojnický zámok
  • Bratislava: Prezidentský palác, Slovenská filharmónia, Národná banka Slovenska, UFO, Stará tržnica, Futbalový štadión ŠK Slovan Bratislava, EUROVEA
  • Komárno: Monoštorský most
  • Košice: Dóm svätej Alžbety
  • Nitra: Chrenovský most, Divadlo Andreja Bagara
  • Prešov: Radnica
  • Slovenská Ľupča: Hrad Ľupča
  • Trenčín: Trenčiansky hrad
  • Trnava: Radnica
  • Žilina: Liptovské múzeum

Rozsvietené dominanty sa zaradili k svetovým ikonám, ako sú Eiffelova veža, Opera v Sydney či Empire State Building, ktoré sa v minulosti stali súčasťou tejto iniciatívy.

Modré svetlá UNICEF sú naším spoločným posolstvom, že každé dieťa si zaslúži byť videné, vypočuté a chránené. Keď Slovensko svieti namodro, dávame svetu najavo, že práva detí sú aj naša zodpovednosť,” uviedol Alexander Montchovsky, Fundraising & Communications Director UNICEF Slovensko.

15.jpg
Foto: UNICEF

Sprievodné podujatia

Súčasťou osláv boli aj podujatia, ktoré posilnili odkaz Svetového dňa detí:

  • Návšteva detí v Prezidentskom paláci (20. november) – už druhý rok sa deti stali hlasom všetkých detí na Slovensku a spolu s prezidentom SR vyslali jasný odkaz: práva detí sú základom spravodlivej spoločnosti.
  • Panelová diskusia o deťoch a ich právach (19. november, Bratislava) – pod vedením moderátorky Sone Müllerovej diskutovali odborníci o najväčších výzvach detstva: samote, duševnom zdraví, šikane, tlaku na výkon, ekonomickej situácii rodín či podmienkach detí so zdravotným znevýhodnením, rómskych a ukrajinských detí.

Medzi účastníkmi boli: Jozef Mikloško (Úrad komisára pre deti), Lenka Bodnárová (Úrad komisára pre osoby so zdravotným postihnutím), Jozef Facuna (Úrad splnomocnenca vlády SR pre rómske komunity), Romana Kanovská (Národný inštitút vzdelávania a mládeže – Neformálne vzdelávanie), Alžbeta Štofková Dianovská (Štátna školská inšpekcia), Tatiana Ivanič Rybanská (Linka detskej istoty), Ivan Brezina (UNICEF ECARO), Kamila Magálová, vyslankyňa dobrej vôle UNICEF

Diskusia priniesla aj pozitívne správy – inštitúcie tieto problémy vnímali a predstavili konkrétne kroky na zlepšenie. Účastníci sa zhodli: deti potrebujú naše povzbudenie, nie negativitu.

19.jpg
Foto: UNICEF

Výzva k solidarite

Iniciatíva Modré svetlá UNICEF nebola len vizuálnym gestom, ale aj výzvou k solidarite. Pripomenula, že mnohé deti vo svete, žiaľ, svoje práva nemajú garantované. Vďaka zapojeným mestám, inštitúciám a partnerom sa posolstvo UNICEF dostalo k ľuďom po celom Slovensku.

Veríme, že budúci rok sa k nám pridá ešte viac partnerov, aby Slovensko svietilo ešte jasnejšie, a aby sme spoločne vyslali do sveta odkaz: Deti sú naša budúcnosť – zaslúžia si nádej, ochranu a podporu.

Ľudia zároveň mohli prostredníctvom stránky www.modresvetla.sk prispieť deťom, ktoré žijú vo vojnových konfliktoch či v krajinách zasiahnutých prírodnými katastrofami. Aj vďaka týmto darom sa UNICEF dostáva tam, kde je pomoc najviac potrebná.

16.jpg
Foto: UNICEF

O UNICEF

Detský fond OSN (UNICEF) je celosvetová organizácia, ktorá sa zameriava na dlhodobú a systematickú pomoc deťom. Vo viac ako 190 krajinách a teritóriách pracujeme pre každé dieťa, aby sme vybudovali lepší svet pre všetkých.

Viac informácií o UNICEF a jeho práci nájdete na webe unicef.sk

Informačný servis

Firmy a inštitúcie: UNICEF Detský fond OSN
Okruhy tém: Svetový deň detí
Máte tip na článok? Napíšte nám TU
Nahlásiť problém

Najnovšie na SITA.sk