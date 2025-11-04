Mladí európski zástupcovia justície v sídle Súdnej rady Slovenskej republiky

V rámci tohto programu predsedníčka Súdnej rady Slovenskej republiky Marcela Kosová privítala 3. novembra 2025 účastníkov z Francúzska, Rumunska a Slovenska. Súčasťou programu je absolvovanie pobytu slovenských účastníkov v zahraničí a zároveň sprevádzanie kolegov z členských krajín EÚ počas ich pobytu na Slovensku.
Program AIAKOS ponúka budúcim a začínajúcim sudcom a prokurátorom možnosť spoznať justičné systémy a tradície iných členských krajín EÚ, možnosť vymeniť si odborné skúsenosti a porozumieť európskemu rozmeru ich budúcej profesie. Ide o výsledok spolupráce Justičnej akadémie a Európskej justičnej vzdelávacej siete. Cieľom aktuálnej návštevy bolo oboznámiť účastníkov s právnym a súdnym systémom Slovenskej republiky, v ktorom významnú úlohu zohráva práve Súdna rada Slovenskej republiky.
Marcela Kosová členov delegácie podrobne informovala o úlohách a postavení súdnej rady a odpovedala na otázky členov delegácie. „Oceňujem, že budúcich sudcov a prokurátorov zaujímal proces, ktorým musí v Slovenskej republike prejsť kandidát na sudcu, či spôsob disciplinárneho stíhania sudcov. Podrobne som im vysvetlila aktuálne zmeny pri disciplinárnych stíhaniach sudcov ako aj zloženie súdnej rady a viaceré jej kompetencie“, uviedla Marcela Kosová.
Informačný servis