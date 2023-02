Miss Slovensko 2023 už má svoju finálovú dvanástku, spomedzi rekordného počtu dievčat vybrali tieto (foto)

Súťaž Miss Slovensko 2023 má svoju finálovú dvanástku. Súťaž v sebe nesie pre tento rok odkaz, že nie je dôležitejšia vonkajšia krása, ale charizma, potenciál a odhodlanie na sebe pracovať. Organizátori súťaže v utorok na tlačovej konferencii v hoteli DoubleTree by Hilton v Bratislave predstavili finálovú dvanástku dievčat, z ktorých každá je jedinečnou a zaujímavou osobnosťou.

Ako uviedol riaditeľ súťaže Michael Kováčik, mimoriadne dôležitá je diverzita. „Preto sa finalistkami stali dievčatá s rôznymi povahami, záujmami, rôznymi typmi postáv a vizážou. V tomto projekte je dôležité ukázať, že krása, charizma a osobnosť môže byť vnímaná veľmi rôznorodo,“ dodal Kováčik.

Prihlásil sa rekordný počet dievčat

Finalistky pochádzajú z rôznych slovenských miest, sú študentkami vysokých a stredných škôl, ale sú medzi nimi aj pracujúce dievčatá s rôznym zameraním. Medzi finalistkami je aj majsterka sveta v tancoch, aktivistka za menšiny, moderátorka podcastov a tiež atlétka. Sú medzi nimi tanečnice, modelky, študentky sociálnych vecí, ekonómie, marketingu či žurnalistiky.

Každá z dievčat má vlastné predstavy o živote, ambície a sny. Víťazstvo v súťaži by chceli využiť na charitatívne a filantropické účely a chceli by tak inšpirovať ďalšie mladé dievčatá tým, že im so správnymi etickými hodnotami pôjdu príkladom.

„Tento ročník je pre nás naozaj dôležitý a bude zároveň veľmi ťažký. Sme pripravení obhájiť naše idey a zameranie súťaže na hľadanie osobnosti. Táto idea oslovila a zároveň osmelila tento rok rekordný počet dievčat,“ uviedol Kováčik s tým, že sa tento rok prihlásilo 1 175 dievčat, z ktorých do semifinálového kola vybrali rovnako rekordných 120 dievčat.

„Spolu deväť porotcov vyberalo finalistky takmer desať hodín. Dievčatá prešli až štyrmi výberovými kolami a pohovor absolvovali aj v anglickom jazyku,“ doplnil Kováčik.

Dievčatá, ktoré idú do finále

Do finále Miss Slovensko 2023 sa dostala 21-ročná Karolína Barancová z Banskej Bystrice, 22-ročná Sonja Kopčanová z Banskej Bystrice, 22-ročná Kinga Puhová z Dunajskej Stredy, 18-ročná Karolína Bazsóová zo Starého, 23-ročná Laura Weiterschütz z Prievidze, 20-ročná Vanesa Gáborová z Dolnej Krupej, 20-ročná Nina Nemčoková z Bratislavy, 21-ročná Romana Ugrayová z Kežmarku, 22-ročná Petra Siváková zo Šamorína, 23-ročná Vanesa Čuriková z Ilavy, 24-ročná Alžbeta Bielková zo Žiliny a 22-ročná Daniela Vojtasová z Dolného Kubína.

Čo čaká finalistky a víťazku?

Miss Slovensko môže byť pre finalistky životným štartom. Mnohé víťazky aj finalistky minulých ročníkov súťaže sa stali podnikateľkami, profesionálnymi modelkami, influencerkami, stylistkami, a teda úspešnými ženami v rôznych oblastiach módy, médií, obchodu.

Samotná súťaž je v skutočnosti intenzívny 5-mesačný vzdelávací proces, v rámci ktorého sa bude s dievčatami individuálne pracovať. Vzdelávanie je sústredené najmä na etiketu, komunikáciu, vystupovanie pred kamerou, cudzie jazyky, zdravú výživu a budovanie reputácie.

Novú víťazku 27. titulu Miss Slovensko čaká postup na svetovú súťaž a získa viaceré atraktívne ceny. Nová Miss Slovensko získa honorovanú zmluvu s organizátorom LGM Production. Po dobu jedného roka si bude môcť užívať jazdu v prémiovom automobile s výnimočným dizajnom a inteligentnými technológiami DS4 od spoločnosti DS Automobiles a na jeden rok získa luxusný apartmán v rezidenčnom projekte Kesselbauer v lukratívnej časti Bratislavy. Víťazka tiež vďaka Cestovnej kancelárii Hydrotour pocestuje na exotickú dovolenku pre dve osoby do Senegalu.

Počas finále súťaže zvolia aj I. a II. Vicemiss Slovensko 2023 a tiež Miss Sympatia, ktorú si vyberú samotní diváci prostredníctvom hlasovania.