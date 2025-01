Miroslav Vlček si za úkladnú vraždu svojej exmanželky odsedí 25 rokov, Najvyšší súd mu zmiernil trest – VIDEO

Najvyšší súd SR v stredu v prípade úkladnej vraždy Andrey Vlčekovej zrušil doživotný trest pre jej exmanžela Miroslav Vlčeka a uložil mu trest 25 rokov väzenia. Zrušil tak výrok o treste v rámci odsudzujúceho verdiktu Špecializovaného trestného súdu z júna 2024.

Stredajšie rozhodnutie najvyššieho súdu je právoplatné. Samotný obžalovaný sa na stredajšom verejnom zasadnutí nezúčastnil. Predseda senátu Martin Bargel v tejto súvislosti povedal, že u Vlčeka nie je jednoznačne možné vylúčiť možnosť resocializácie.

Krajský súd v Trnave ešte v apríli 2023 vyhovel sťažnosti bývalého špeciálneho prokurátora Daniela Lipšica a povolil obnovu konania v neprospech Miroslava Vlčeka, ktorý bol pôvodne odsúdený za únos exmanželky. Následne Vlčeka obvinili pre obzvlášť závažný zločin úkladnej vraždy.

Podľa orgánov činných v trestnom konaní si koncom roka 2016 Miroslav Vlček z pomsty objednal únos svojej bývalej manželky Andrey. Potom, ako ju trojica páchateľov uniesla do areálu skladových priestorov vo Veľkých Ripňanoch v okrese Topoľčany, svoju bývalú manželku usmrtil a jej telesné pozostatky rozpustil v plastovom sude s kyselinou sírovou a kyselinou chlorovodíkovou.

Sud bol podľa prokuratúry nájdený v júni 2021 na základe príkazu bývalého špeciálneho prokurátora na prehliadku skladových priestorov, ktorý vydal v rozsiahlej ekonomickej trestnej veci, kde bol Vlček taktiež trestné stíhaný.

V predmetnom plastovom súde zaistili vyšetrovacie orgány fotokompozitný materiál, konkrétne zubné plomby. Tento materiál bol znaleckým skúmaním s istotou stotožnený so stomatologickými výplňami, ktoré boli použité pri ošetrení chrupu poškodenej Vlčekovej.

Andrea Vlčeková bola nezvestná od 13. decembra 2016, keď ju dvaja muži na Ulici R. Dilonga v Hlohovci násilím vtiahli do osobného auta a odviezli na neznáme miesto. Zmiznutie 35-ročnej exmanželky si podľa policajného vyšetrovania objednal Miroslav Vlček z pomsty za to, že proti nemu vypovedala ako svedok v prípadoch ekonomickej trestnej činnosti a za to, že spravovala majetok spoločnosti VK Invest Group, na ktorý si robil nárok. Za zločin pozbavenia osobnej slobody bol v tomto prípade pôvodne Vlček odsúdený na 12 rokov väzenia.