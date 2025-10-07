Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky a Asociácia kritickej infraštruktúry Slovenskej republiky podpísali memorandum o spolupráci

Štátny tajomník Ministerstva vnútra Slovenskej republiky Patrik Krauspe a prezident Asociácie kritickej infraštruktúry Slovenskej republiky Tibor Straka včera 6.10.2025 podpísali Memorandum o spolupráci medzi Ministerstvom vnútra Slovenskej republiky a Asociáciou kritickej infraštruktúry Slovenskej republiky. Tento krok otvára novú etapu dlhodobej intenzívnej spolupráce medzi Asociáciou kritickej infraštruktúry Slovenskej republiky a Ministerstvom vnútra Slovenskej republiky.
Prečo je uzatvorenie memoranda dôležité?
Vzniknuté partnerstvo vytvára priestor pre spoluprácu oboch strán pri zabezpečovaní odolnosti kritických subjektov so zameraním na poskytovanie základných služieb v súlade so zákonom o kritickej infraštruktúre, ktorý vstúpil do platnosti začiatkom tohto roku. Spolupráca asociácie s ministerstvom je zvlášť významná aj preto, že Ministerstvo vnútra SR je gestorom uvedeného zákona a plní celý rad úloh vo vzťahu k ústredným orgánom štátnej správy a kritickým subjektom.
Partnerstvo s ministerstvom vnútra otvára existujúcim aj budúcim členom Asociácie kritickej infraštruktúry Slovenskej republiky príležitosti pre priamu spoluprácu so štátom: získajú rýchly prístup k aktuálnym informáciám, konzultáciám, odborným poznatkom a rozhodovacím procesom na úseku kritickej infraštruktúry. Memorandum zároveň umožní členom aktívne sa podieľať na tvorbe legislatívnych úprav. Vstupom do asociácie sa tak môžu stať hlasom, ktorý komunikuje reálne potreby a výzvy kritickej infraštruktúry a presadzuje prijímanie opatrení na zlepšenie fungovania kritickej infraštruktúry.
Členstvo v Asociácii kritickej infraštruktúry SR nie je určené len pre samotné kritické subjekty, ale členmi môžu byť aj ďalšie subjekty zo štátnej i súkromnej sféry a z akademickej obce, poskytujúce odborné analýzy a audity odolnosti ako aj podnikateľské subjekty, ktoré vypracovávajú a realizujú projekty na odstránenie nedostatkov a zvýšenie odolnosti kritickej infraštruktúry.
Uzatvorenie memoranda o spolupráci medzi Ministerstvom vnútra SR a Asociáciou kritickej infraštruktúry SR je ďalším signálom, že členstvo v asociácii prináša strategické výhody – od silnejšej pozície pri zastupovaní záujmov až po prístup k riešeniam. Asociácia kritickej infraštruktúry SR prednedávnom uzatvorila memorandum o spolupráci aj s Národným bezpečnostným úradom a v súčasnosti sa finalizujú memorandá s ďalšími ministerstvami, ktoré vykonávajú štátnu správu na úseku kritickej infraštruktúry.
Asociácia kritickej infraštruktúry SR bude naďalej obhajovať záujmy svojich členov naprieč všetkými sektormi, podporovať ich udržateľný rozvoj a v spolupráci so štátom a s bankovým sektorom hľadať možnosti financovania nákladov na zabezpečenie odolnosti kritickej infraštruktúry, napríklad z európskych fondov a formou zvýhodnených úverov.
Asociácia kritickej infraštruktúry Slovenskej republiky je záujmové združenie právnických osôb, ktoré spája kľúčových aktérov vo verejnom a súkromnom sektore v oblasti kritickej infraštruktúry. Je odbornou, nezávislou a nepolitickou organizáciou a jej činnosť je financovaná len z členských príspevkov svojich členov. Poslaním asociácie je presadzovanie záujmov svojich členov pri vytváraní optimálnych podmienok pre zabezpečenie základných služieb a zvyšovanie odolnosti kritických subjektov.
