Je Svetový pohár v Jasnej ohrozený? Ministerstvo sa vyjadrilo k správam o neposkytnutí peňazí

Podľa Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR sú správy o tom, že organizátorom Svetového pohára v zjazdovom lyžovaní v štát Jasnej neposkytol finančnú podporu, nepravdivé.

„V médiách zaznela informácia o tom, že Svetový pohár v Jasnej je túto sezónu ohrozený z dôvodu, že štát neposkytol podujatiu finančnú podporu. Ide o nepravdivú správu. Žiadosť Slovenského zväzu lyžovania prejedná Fond na podporu športu na zasadaní správnej rady fondu už najbližší štvrtok, dňa 14. 12. 2023. O tejto skutočnosti je Slovenský zväz lyžovania informovaný,“ uvádza sa v správe rezortu školstva.

Ešte v stredu RTVS informovala o tom, že šesť týždňov pred podujatím organizátorom stále chýbajú peniaze. „Lyžiarskemu zväzu ich prisľúbila bývalá vláda, po zmene úradníkov však nastali komplikácie,“ referovala televízia.

„V prípade, že by sa niečo skomplikovalo, alebo by to nebolo možné odfinancovať, tak si budeme musieť sadnúť s hlavnými partnermi a hľadať riešenie, či sa SP zruší, alebo sa pôjde ďalej a nejakým spôsobom to urobíme,“ hovoril prezident Zväzu slovenského lyžovania (ZSL) Martin Paško pre RTVS.