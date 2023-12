Ministerstvo obrany bude mať monopol pri udeľovaní licencií na obchodovanie so zbraňami, varuje Valášek

Vláda do zákona o vytvorení ministerstva športu podľa poslanca Národnej rady SR a podpredsedu Progresívneho Slovenska Tomáša Valáška prepašovala prílepky, ktoré dávajú ministerstvu obrany prakticky monopol pri udeľovaní licencií na obchodovanie so zbraňami a inou, potenciálne smrtiacou, technikou.

Rušia podľa neho dobre fungujúci a v zahraničí rozšírený princíp, že o vývoze za hranice v praxi rozhoduje ministerstvo zahraničných vecí.

Obrana nemá kapacity

“Rezort obrany nemá expertízu, dostatočné zastúpenie v zahraničí, ani prístup k relevantným databázam potrebný na to, aby vedel sám kvalitne posúdiť žiadosti o vývoz či dovoz smrtiacich prostriedkov. Zvyšuje sa tým riziko, že sa slovenské zbrane ocitnú v rukách teroristov, či to, že budú zneužité proti našim vojakom a spojencom v zahraničí. To by znamenalo obrovskú reputačnú škodu pre Slovensku,” uviedol Valášek v tlačovej správe.

Dodal, že naši spojenci by v prípade zlyhania kontroly exportu na Slovensku zrejme prehodnotili vývoz obrannej technológie k nám a doplatili by na to aj slovenské firmy.

Konflikt záujmov

Valášek tiež upozornil na obrovský konflikt záujmov, keďže ministerstvo obrany je prevádzkovateľom viacerých obranných firiem.

Bude tak regulovať trh, na ktorom samo súťaží, vytvára veľký priestor na diskrimináciu proti súkromným výrobcom obrannej techniky. Progresívne Slovensko podľa jeho podpredsedu predloží pozmeňujúci návrh k vládnej novele zákona.