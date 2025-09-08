Minister spravodlivosti Susko vymenoval nových notárov – FOTO

Minister spravodlivosti SR Boris Susko vymenoval úspešných absolventov výberového konania do funkcie notára. Informoval o tom z tlačového oddelenia rezortu Dalibor Skladan. Na Slovensku v súčasnosti pôsobí 320 notárov. Uchádzači o notársku profesiu musia najprv získať akademické vzdelanie, následne absolvovať koncipientsku prax, uspieť na notárskych skúškach a uspieť vo výberovom konaní. Podstatná časť ich agendy pozostáva z poskytovania notárskych služieb, ako aj rozhodovania v dedičských veciach.
Nadácia Zastavme korupciu údajne manipuluje s číslami. Susko odmieta, že by štát rezignoval na stíhanie
Susko počas slávnostného aktu pripomenul, že notárska profesia je v našich právnych dejinách jednou z najstarších a najvznešenejších. „Od svojho vzniku slúžila ako záruka spravodlivosti, rovnosti a právnej istoty. Notári sú nielen všestrannými odborníkmi, ale aj ochrancami práv občanov,“ vyhlásil. Notári musia podľa jeho slov nielen ovládať právne predpisy, ale aj rozumieť ľudským osudom a potrebám tých, ktorí s ich službami prichádzajú do kontaktu.
Susko je na dovolenke a právny štát sa podľa opozície rozpadá. Vančo hovorí o „novom Harabinovi“- VIDEO
Podľa prezidenta Notárskej komory Slovenskej republiky Miroslava Gregora v posledných rokoch dochádza k výraznej generačnej výmene medzi notármi, o čom svedčí aj záujem o nové miesta z radov mladších kolegov.