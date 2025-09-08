Minister spravodlivosti Susko vymenoval nových notárov – FOTO

Na Slovensku v súčasnosti pôsobí 320 notárov.
Mária Frisová
Redaktorka regionálnej redakcie
1 min. čítania
544825047_1183211043834477_8812069024584845842_n.jpg
Foto: FB, www.facebook.com
Slovensko Iné správy Iné správy z lokality Slovensko

Minister spravodlivosti SR Boris Susko vymenoval úspešných absolventov výberového konania do funkcie notára. Informoval o tom z tlačového oddelenia rezortu Dalibor Skladan. Na Slovensku v súčasnosti pôsobí 320 notárov. Uchádzači o notársku profesiu musia najprv získať akademické vzdelanie, následne absolvovať koncipientsku prax, uspieť na notárskych skúškach a uspieť vo výberovom konaní. Podstatná časť ich agendy pozostáva z poskytovania notárskych služieb, ako aj rozhodovania v dedičských veciach.

Susko počas slávnostného aktu pripomenul, že notárska profesia je v našich právnych dejinách jednou z najstarších a najvznešenejších. „Od svojho vzniku slúžila ako záruka spravodlivosti, rovnosti a právnej istoty. Notári sú nielen všestrannými odborníkmi, ale aj ochrancami práv občanov,“ vyhlásil. Notári musia podľa jeho slov nielen ovládať právne predpisy, ale aj rozumieť ľudským osudom a potrebám tých, ktorí s ich službami prichádzajú do kontaktu.

Podľa prezidenta Notárskej komory Slovenskej republiky Miroslava Gregora v posledných rokoch dochádza k výraznej generačnej výmene medzi notármi, o čom svedčí aj záujem o nové miesta z radov mladších kolegov.

V prípade, ak sa vám nezobrazil zdieľaný obsah nad týmto textom kliknite sem
Viac k osobe: Boris SuskoDalibor SkladanMiroslav Gregor
Firmy a inštitúcie: MS Ministerstvo spravodlivosti SR
Okruhy tém: Minister spravodlivosti Notári
Máte tip na článok? Napíšte nám TU
Nahlásiť problém

Najnovšie na SITA.sk