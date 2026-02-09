Mimovládky žiadajú odstúpenie splnomocnenkyne vlády Zacharovej, podľa nich sa spreneverila svojmu poslaniu

Splnomocnenkyňa vlády pre rozvoj občianskej spoločnosti sa spreneverila svojmu poslaniu, osobnosti občianskeho sektora ju preto vyzývajú k odstúpeniu. Simona Zacharová sa podľa nich svojmu poslaniu spreneverila podporou protiústavného zákona o mimovládkach. Na odstúpenie pre podporu „ruského zákona“ ju vyzvalo 120 osobností občianskeho sektora.
Rozpor s ústavou
Mimovládky pripomenuli, že zákon zavádzal nadmerné povinnosti pre organizácie, ohrozoval slobodu združovania, právo na súkromie darcov a vytváral atmosféru podozrievania voči aktívnym občanom a ich organizáciám. Na riziká, ktoré mal zákon priniesť, opakovane upozorňovali experti, právnici, predstavitelia opozície, ombudsman a tiež Benátska komisia.
Ústavný súd konštatoval nesúlad novely o mimovládkach, hovorí o neprimeranom zásahu do práva na súkromie
Ústavný súd SR17. decembra minulého roku rozhodol, že zákon tak, ako ho schválil parlament 16. apríla 2025, je v rozpore s Ústavou SR a Dohovorom o ochrane ľudských práv a základných slobôd. Zákon tak stratil účinnosť vyhlásením nálezu ústavného súdu v Zbierke zákonov SR 4. februára.
„Zacharová sa podieľala na jeho príprave, podporovala a obhajovala schválenie ,ruského zákona‘ v Národnej rade SR a dokonca aj po rozhodnutí Ústavného súdu SR zákon bránila a verejne útočila na Verejného ochrancu práv a jeho odborné stanoviská k téme i nálezu Ústavného súdu SR,“ pripomenuli predstavitelia občianskeho sektora.
Oslabenie demokratických princípov
Upozornili, že splnomocnenec pre rozvoj občianskej spoločnosti má chrániť priestor pre aktívnych občanov, posilňovať dôveru medzi štátom a občianskym sektorom a brániť zásahom, ktoré oslabujú demokratické princípy. Podpora zákona, ktorý mohol šikanovať a stigmatizovať mimovládky je tak podľa predstaviteľov občianskej spoločnosti v priamom rozpore s poslaním tejto funkcie.
Ústavný súd dal ombudsmanovi Dobrovodskému za pravdu, mimovládky už nemusia uplatňovať protiústavné normy
Reprezentanti mimovládnych neziskových organizácií tak v spoločnom stanovisku vyjadrili Zacharovej nedôveru a vyzvali ju na odstúpenie z funkcie. „V prípade, že Simona Zacharová sama neodstúpi z funkcie, vyzývame Vládu SR, aby pani Zacharovú odvolala z funkcie, a aby na túto funkciu – v súlade so štatútom Rady vlády pre MNO – bola vybraná kompetentná a rešpektovaná osoba, ktorá bude dôsledne stáť na strane Ústavy SR, základných práv a slobodnej občianskej spoločnosti,“ uzavreli predstavitelia mimovládok.
Pod výzvu sa podpísalo 120 osobností. Medzi nimi sú predstavitelia organizácie Via Iuris, Nadácie otvorenej spoločnosti, Nadácie Zastavme korupciu, Nadácie Ekopolis, Greenpeace Slovensko, Ligy za ľudské práva, Post Bellum, iniciatívy Mier Ukrajine, Zelenej väčšiny a mnohí ďalší.