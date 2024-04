Mimovládky sú vystavené riziku zániku, Demokrati budú o škodlivosti vládneho zákona informovať Európsku komisiu

Mimoparlamentná strana Demokrati bude informovať Európsku komisiu o škodlivosti vládneho zákona, ktorý má podľa nej za cieľ zlikvidovať nepohodlné mimovládne organizácie. Poukazuje na to, že koaliční poslanci predložili do Národnej rady SR „zákon po vzore Putina a Orbána.“

Ak prejde, všetky organizácie, ktoré si dokážu pomôcť aj finančnými prostriedkami od zahraničných donorov, budú označené ako “organizácie so zahraničnou podporou„.

Podľa Demokratov tak s falošným odôvodnením, že ide o „zahraničných agentov„, budú takéto mimovládne organizácie vystavené riziku vynúteného zániku.

Koho sa bude zákon týkať?

Zákon sa bude týkať všetkých nadácií, občianskych združení, neziskových organizácií.

„Pôjde aj o cirkevnú charitu, environmentálne organizácie, sociálne združenia, o záchrancov pamiatok či športové kluby. Stačí, ak získajú akékoľvek finančné plnenie od zahraničného subjektu nad 5 000 eur ročne,” uviedla bezpečnostná expertka strany Demokrati Monika Podhorány Masariková.

Podľa Demokratov po polícii a prokuratúre, verejnoprávnych a súkromných médiách zostali mimovládne organizácie poslednou prekážkou brániacou k totálnemu ovládnutiu štátu. Už dlhodobo pritom čelia útokom zo strany vládnych predstaviteľov a poslancov koalície.

Poslanecký návrh zákona

„Mimovládne organizácie s akýmkoľvek príjmom nad 50 000 eur ročne budú musieť štátu predkladať výročnú správu. A v nej zoznam všetkých darcov, prispievateľov či veriteľov. To všetko pod hrozbou jej rozpustenia,“ povedal advokát a člen predsedníctva strany Demokrati Michal Kiča.

Zároveň poukazuje na to, že návrh zákona ide ako poslanecký návrh, čiže bez riadneho medzirezortného konania.

Podobný zákon v Maďarsku

Demokrati pripomínajú, že Súdny dvor Európskej únie v prípade podobného zákona v minulosti konštatoval jeho rozpor s európskou legislatívou a Maďarsko vyzval na nápravu. Európska komisia v týchto dňoch rovnako namieta aktualizáciu legislatívy v Maďarsku, ktorá ide ešte ďalej a zriaďuje Úrad na ochranu suverenity. Ten bude môcť vyšetrovať akúkoľvek organizáciu podozrivú z toho, že slúži cudzím záujmom.

To, že zákon nie je do detailov premyslený, dosvedčuje podľa Kiču aj to, že by uškodil napríklad Poľovníckemu spolku Očová, kde je jeden z predkladateľov zákona – Rudolf Huliak z klubu SNS – poľovným hospodárom.

„Predstavme si, že tento spolok získa za rok od zahraničných poplatkových hostí, napríklad z Čiech, viac ako 5 000 eur. Znamená to, že aj oni budú tak zaradení do klubu zahraničných agentov,“ dodal Kiča.