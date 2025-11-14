Military Metals, materská spoločnosť Slovak Antimony Corporation podpísala dohodu o spolupráci s Technickou univerzitou v Košiciach

Military Metals Corp., materská spoločnosť Slovak Antimony Corporation oznámila, že oficiálne podpísala Dohodu o spolupráci s Technickou univerzitou v Košiciach, ktorá je všeobecne považovaná za poprednú a najväčšiu na Slovensku so zameraním na vzdelávanie a výskum v oblasti baníctva. Účelom dohody o spolupráci je vytvoriť formálny rámec pre vzájomnú spoluprácu, ktorá bude prospešná pre Technickú univerzitu v Košiciach aj pre spoločnosť Slovak Antimony Corporation pri rozvoji projektu Trojarová na Slovensku. Univerzita sa zapája do výskumných projektov a programov financovaných EÚ a je výskumným partnerom Európskej únie v mnohých oblastiach, pričom v minulosti spolupracovala na viacerých úspešných priemyselných projektoch.
Hlavné body:
- Okrem technickej spolupráce bude univerzita skúmať možnosti spoločnej účasti v grantových programoch Európskej únie a ďalších finančných iniciatívach
- Fakulta materiálov, metalurgie a recyklácie poskytne špecializované metalurgické testovanie a analytickú podporu so zameraním na návrh technologického postupu (flow-sheet)
- Univerzita bude podporovať zapájanie kľúčových zainteresovaných strán, čím napomôže spolupráci a výmene poznatkov naprieč priemyslom, výskumom a verejným sektorom
- Exkurzie, stáže a výskumne orientované záverečné práce pre študentov
- Zaradenie študijných oblastí súvisiacich s projektom Trojarová do viacerých akreditovaných študijných programov: bakalár (Bc.), inžinier (Ing.) a postgraduál (PhD.)
„Táto dohoda predstavuje dôležitý krok k prepojeniu akademickej excelentnosti s praktickým využitím. Kombináciou našich priemyselných skúseností s výskumnými kapacitami univerzity môžeme posúvať hranice možností v modernej metalurgii. Univerzita mala v minulosti viacerých prestížnych priemyselných partnerov vrátane spoločností Caterpillar, U.S. Steel a Volkswagen. Tešíme sa na potenciálne programy financované EÚ pri skúmaní metalurgických štúdií s cieľom navrhnúť technologický postup na výrobu produktu v priemyselnej špecifikácii, aby sme zachytili reálnu cenu antimónu, oproti výrobe koncentrátu.
Navyše Ministerstvo životného prostredia SR zaradilo antimónový projekt Trojarová do domáceho zoznamu projektov kritických surovín predložených EÚ pre rok 2025. To znamená, že projekt je oficiálne uznaný ako strategicky dôležitý pre zabezpečenie potenciálnych dodávok antimónu – kritického kovu pre ekonomiku a high-tech aplikácie. Toto zaradenie zvýrazňuje projekt z hľadiska budúceho prieskumu, investícií a regulačnej podpory.“ – uviedol výkonný riaditeľ a CEO Scott Eldridge.
Technická univerzita v Košiciach je jednou z popredných technických inštitúcií na Slovensku, známa svojím silným zameraním na strojárstvo, materiálové vedy a aplikovaný výskum v spolupráci s priemyslom. Jej Fakulta baníctva, ekológie, riadenia procesov a geotechnológií pokračuje v historickej banskej tradícii regiónu a vzdeláva budúcich odborníkov v oblasti baníctva, spracovania surovín a environmentálnych technológií. Technická univerzita v Košiciach má tiež dlhú tradíciu prepájania akademického výskumu s potrebami priemyslu. Jej fakulty — ako BERG, strojnícka, elektrotechnická a informatiky či materiálov, metalurgie a recyklácie sú postavené na aplikovaných vedeckých a technických disciplínach, kde je spolupráca s priemyslom nevyhnutná. Partnerstvami s priemyslom univerzita pomáha rozvíjať kvalifikovanú pracovnú silu v sektore, aby absolventi mohli efektívne prispievať hneď po ukončení štúdia.
Univerzita zohráva kľúčovú úlohu vo vzdelávaní a príprave novej generácie odborníkov, vybavuje študentov teoretickými vedomosťami a praktickými technickými zručnosťami. Prostredníctvom špecializovaných programov v oblasti baníctva, geológie a geotechnológií pripravuje univerzita budúcich banských inžinierov, technikov a odborníkov na bezpečnosť pre meniace sa potreby priemyslu.
