Milióny dievčat na svete sú ohrozené ženskou obriezkou, OSN nalieha na zastavenie zvrátenej praxe

Približne 4,5 milióna dievčat na celom svete – mnohé mladšie ako päť rokov – je tento rok ohrozených mrzačením ženských pohlavných orgánov. V piatok na to upozornili lídri Organizácie Spojených národov (OSN) a naliehali na ďalšie kroky na zastavenie tejto zvrátenej praxe.
V spoločnom vyhlásení vedúci predstavitelia Svetovej zdravotníckej organizácie (WHO), Detského fondu OSN (UNICEF) a niekoľkých ďalších agentúr OSN potvrdili svoj záväzok úplne odstrániť mrzačenie ženských pohlavných orgánov.
„Mrzačenie ženských pohlavných orgánov je porušením ľudských práv a nemožno ho žiadnym spôsobom ospravedlniť,“ uviedli vedúci predstavitelia agentúr a dodali: „Ohrozuje fyzické a duševné zdravie dievčat a žien a môže viesť k vážnym, celoživotným komplikáciám.“
Slovensko oslavuje 33 rokov v OSN, Blanár zdôrazňuje význam menších krajín
Mrzačenie ženských pohlavných orgánov zahŕňa čiastočné alebo úplné odstránenie vonkajších ženských pohlavných orgánov alebo iné poranenia ženských pohlavných orgánov. Môže viesť k vážnym zdravotným problémom vrátane infekcií, krvácania, neplodnosti a komplikácií pri pôrode.
Podľa OSN Women sa odhaduje, že 230 miliónov dievčat a žien, ktoré dnes žijú, podstúpilo mrzačenie pohlavných orgánov, pričom táto prax sa zvyčajne vykonáva na mladých dievčatách pred dosiahnutím puberty.