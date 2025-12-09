Milión eur, milión problémov: Francúzska komédia Akcia Milión prichádza už o mesiac

Snímka Akcia Milión je ideálnou voľbou pre fanúšikov francúzskych komédií aj tých, čo si chcú po sviatkoch jednoducho vypnúť a dobre sa pobaviť. Do kín prichádza pár dní po novom roku.
Komédia Akcia Milión sľubuje presne to, čo diváci po Vianociach potrebujú. Odľahčenú, svižnú a trochu bláznivú jazdu za kufrom plným peňazí. Novinka režiséra Grégoirea Vignerona stojí na jednom z najväčších mien francúzskej komédie, Christianovi Clavierovi, ktorého si slovenskí diváci obľúbili ako rytiera z Návštevníkov, večne otráveného Rimana a Gala zo série Asterix a Obelix či ako zúfalého otca z hitu Čo sme komu urobili?. Do slovenských kín vstúpi film 8. januára 2026.
Absurdná lúpež
Hlavným hrdinom je Stan, manažér stavebnej firmy, ktorý je presvedčený, že o svoje vysnívané povýšenie definitívne prišiel. V návale hnevu a frustrácie ukradne z trezoru svojho šéfa kufor s miliónom eur a chystá sa so svojou partnerkou zmiznúť z mesta. Lenže práve vo chvíli, keď si myslí, že má všetko „pod kontrolou“, prichádza šok. Povýšenie nakoniec skutočne získal. Z odvážneho, no nezákonného plánu sa tak stáva nočná mora. Stan má jedinú noc na to, aby milión eur nenápadne vrátil presne tam, odkiaľ ho vzal.
Do celej akcie sa pripletie zámočník Hippolyte, muž s veľmi voľnou morálkou a dokonalým talentom priťahovať problémy. A práve jeho stvárňuje Christian Clavier. Jeho postava posúva dej dopredu, sype jeden gag za druhým a do napätej situácie okolo milióna v kufri vnáša presne ten typ sarkastického a mierne škodoradostného humoru, ktorý majú Clavierovi fanúšikovia tak radi. Zaujímavosťou je, že Clavier vo filme hrá aj Hippolytovu matku. Pôjde o unikátnu digitálnu postavu vytvorenú pomocou umelej inteligencie ako hybrid jeho podoby a herečky Marie Verdi. V niekoľkých scénach tak doslova hrá „sám proti sebe“ a film si z moderných technológií robí chytrú, jemne provokujúcu zábavu.
Popri Clavierovi sa predstaví Rayane Bensetti ako Stan, ambiciózny manažér, ktorému počas jednej jedinej noci dôjde, že milión eur nemusí znamenať slobodu, ale poriadny problém. Herecké obsadenie dopĺňajú Gilles Cohen, Claire Chust, Julie Ferrier, Charlotte Gabris, Jean-Luc Couchard a ďalší, ktorí vytvárajú galériu šéfov, kolegov, zlodejov aj náhodných okoloidúcich, čo dokážu každú snahu o nenápadné vrátenie peňazí premeniť na ďalšiu katastrofu. Zo zdanlivo jednoduchého nápadu sa tak stáva adrenalínová naháňačka nočnou Parížou, plná nedorozumení, šialených presunov a situácií, v ktorých ide o všetko – o peniaze, kariéru aj vzťahy.
Režisér a scenárista Grégoire Vigneron nadväzuje na tradíciu francúzskych komédií o „malých ľuďoch“, ktorí sa zamotajú do veľkých peňazí. Stavia na rýchlom tempe, situačnom humore a neustále sa stupňujúcej reťazi problémov.
Akcia Milión je komédia určená širokému publiku, a to fanúšikom Christiana Claviera, milovníkom inteligentných francúzskych komédií aj divákom, ktorí si chcú po sviatkoch jednoducho vydýchnuť pri filme, kde ide „len“ o milión eur v kufri, jednu bláznivú noc a hviezdu francúzskeho humoru, ktorá tentoraz vďaka AI hrá hneď dve úlohy. Pripravte sa, komédiu Akcia Milión uvidíte v slovenských kinách v distribúcii Continental film už od 8. januára 2026.
Pozrite si oficiálny trailer filmu:
Informačný servis