Migaľ odmieta, že by si ho premiér Fico „kúpil“ funkciou a vyjadril sa aj k Bödörovi na úrade vlády

Nie je vhodné, aby sa úrad vlády zastával človeka ako je Daniel Bombic. Povedal to v relácii Miroslava Frindta PubliQ minister investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Samuel Migaľ. V súvislosti s extrémistom obvineným z viacerých trestných činov vydal Úrad vlády SR pred Veľkou nocou vyhlásenie, v ktorom kritizuje vyšetrovateľa aj prokurátora.

Bödör na úrade vláde

Migaľ sa s týmto postupom nestotožňuje. „To, že niekto sa s ním kamaráti a má z nejakého dôvodu záujem na tom, aby bol podporovateľom niektorých členov vládnej koalície, to nie je moje rozhodnutie,“ povedal minister a dodal, že on sa k Bombicovi dlhodobo nevyjadruje, pretože tejto osobe neprikladá nejakú váhu.

Premiér Robert Fico (Smer-SD) sa stretáva priamo na úrade vlády s trestne stíhaným oligarchom Norbertom Bödörom, čo Migaľ pokladá za reputačný problém.

„Je to osobné rozhodnutie pána premiéra a pokiaľ on považuje prezumpciu neviny v prípade tohto človeka naozaj za dôležitejšiu… V tomto prípade ide z môjho pohľadu o reputačný problém, ale pokiaľ sa pán premiér takto rozhodol, je to jeho rozhodnutie a on si zaň ponesie zodpovednosť,“ komentoval Migaľ s dodatkom, že on osobne sa s takýmito ľuďmi nestretáva.

Hrozba návratu Matoviča

Minister investícií zároveň odmietol, že by si ho premiér Fico „kúpil“ funkciou. „Vnímam to tak, že namiesto toho, aby sme išli do niečoho neprebádaného v rámci politického spektra na Slovensku, a toho, že nám tu hrozí návrat Igora Matoviča, respektíve vláda s Republikou, sme sa rozhodli radšej pokračovať tou náročnejšou cestou a podporiť vládnu koalíciu tak, že my budeme robiť veci inak,“ zdôvodnil to, že sa rozhodol podporovať vládnu koalíciou po tom, čo získal kreslo ministra.

V politike na Slovensku sú podľa neho zaužívané určité stereotypy a Migaľ je presvedčený, že spolu so svojimi kolegami v parlamente ukázal, že sa dá ísť aj proti prúdu a hovoriť o tom, že nechcú riešiť len hádky, ale sú za konštruktívne riešenia.

Na margo kritizovanej novely Trestného zákona povedal, že nemá problém s modernizáciou legislatívy v oblasti trestného práva, avšak je zástancom riadneho legislatívneho procesu, ktorý v tomto prípade neprebehol. „Mal som problém s tým, že sa to robilo narýchlo, menilo sa to poslaneckými návrhmi a neprebehla celospoločenská diskusia,“ skonštatoval.