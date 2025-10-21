Miele na IFA 2025: Vitajte v novej dimenzii varenia

Spoločnosť Miele predstavila na tohtoročnom veľtrhu IFA 2025 v Berlíne zásadné inovácie, ktoré posúvajú každodenné varenie do úplne novej dimenzie. Pod heslom „S Miele teraz aj vonku“ sa prémiovým domácim spotrebičom otvorili dvere nielen do interiérov, ale po novom aj pod holé nebo. Nechajte sa očariť modulárnou vonkajšou kuchyňou Dreams, inteligentným systémom varenia M Sense alebo prvou kompaktnou parnou zásuvkou.
Vonkajšia kuchyňa Dreams – gastronomický zážitok aj na vašej terase
Zabudnite na kompromisy: nová vonkajšia kuchyňa Dreams prináša prémiovú kvalitu Miele aj do sveta outdoorového varenia. Systém je modulárny, takže si zostavíte kuchyňu presne podľa vlastných predstáv, či už máte malý balkón, väčšiu terasu alebo rozľahlú záhradu pre veľkú párty. K dispozícii je viac ako 60 rôznych doplnkov vrátane vonkajšej chladničky, drezu alebo varnej dosky. Každý komponent je vyrobený z prvotriednych materiálov odolných voči slnku aj dažďu. Najväčšou hviezdou je Fire Pro IQ, inteligentný plynový gril, ktorý vďaka piatim senzorom sám reguluje teplotu, sleduje grilovací proces a zvládne celý recept bez jedinej chybičky. Stačí ho prepojiť s aplikáciou Miele App a sledovať prípravu menu, zatiaľ čo si užívate príjemnú spoločnosť priateľov. Koncept Dreams bude dostupný od jari 2026 najskôr v Nemecku, Rakúsku a Švajčiarsku.
Inteligentný systém varenia M Sense alebo Keď riad komunikuje s varnou doskou
Predstavte si varenie, pri ktorom sa nič nepripáli a nič nepretečie. Miele to na veľtrhu IFA 2025 premenilo na realitu vďaka inteligentnej kombinácii varnej dosky KM 8000 a riadu M Sense. Riad je vybavený až tromi teplotnými senzormi, ktoré komunikujú s varnou doskou, a tá potom sama reguluje výkon. To eliminuje potrebu neustáleho stráženia a ručného nastavovania. Systém navyše šetrí energiu – pri varení s pokrievkou môžete znížiť spotrebu až o 30 %. Riad M Sense je možné umývať v umývačke a má batériu s dlhou životnosťou. Systém bude uvedený na trh v apríli 2026.
Prvá parná zásuvka Miele: veľké možnosti na malom priestore
Parná zásuvka s výškou iba 14 cm sa stáva elegantným riešením pre malé kuchyne. V spojení s kompaktnou rúrou s mikrovlnkou vzniká unikátna zostava 3 v 1 na pečenie, ohrev aj zdravé varenie v pare, čo je ideálne na prípravu menu až pre štyri osoby. Technológia DualSteam a vyše 100 automatických programov zabezpečia, že pokrmy budú vždy skvelo chutiť. Varenie v pare navyše zachováva vitamíny, minerály a plnú chuť potravín. Zásuvka pritom spotrebuje až o 30 % menej energie než klasické 45 cm parné rúry a má a nižšiu spotrebu vody. Dostupnosť na európskom trhu sa plánuje na koniec roka 2026.
Inteligentné inovácie, digitalizácia aj AI
Miele prepája všetky novinky s aplikáciou Miele, ktorá funguje ako centrálny ovládací panel. Umelá inteligencia Smart Food ID v rúrach automaticky rozpozná až 50 pokrmov a nastaví ideálny program. Funkcia FoodView v chladničkách MasterCool umožňuje kontrolovať obsah na diaľku, čo uľahčuje plánovanie nákupov a predchádza plytvaniu potravinami. CookAssist sprevádza používateľov receptami krok za krokom a čoskoro bude dostupný aj pre riad M Sense a gril Fire Pro IQ. Prehľad spotreby poskytuje prehľadné dáta a pomáha cielene využívať úsporné programy práčok a umývačiek.
Záväzok k udržateľnosti
Nový rad Energy Heroes od Miele atakuje najvyššiu energetickú triedu A o 40 % pri práčkach a o 10 % pri umývačkách riadu. Dokonca aj veľtržný stánok bol navrhnutý s ohľadom na životné prostredie – vyrobený z recyklovateľných materiálov s modulárnym dizajnom, čím znížil náklady na dopravu a skladovanie o 50 %.
Kvalita na celých 25 rokov
Ako dôkaz legendárnej kvality zavádza Miele od októbra 2025 v Nemecku 25-ročnú záruku na motory práčok a sušičiek. Ostatné krajiny budú postupne nasledovať. Prístroje Miele sú štandardne testované na životnosť až 20 rokov.
Ďalšie novinky z IFA
Popri zásadných novinkách predstavila spoločnosť na veľtrhu IFA aj ďalšie inovatívne produkty, ktoré si získali pozornosť návštevníkov. Patrí medzi ne výsuvný odsávač pár s ambientným osvetlením, ktorý dokáže vytvoriť jedinečnú atmosféru v kuchyni, alebo chladničky MasterCool novej generácie, ktoré zaujmú originálnym dizajnom aj pokročilými smart funkciami pre maximálny komfort pri každodennom používaní. Veľký záujem vzbudil aj bezdrôtový vysávač Triflex HX3 Plus Aqua, ktorý sa vďaka nadstavcu Aqua Twister Pro dokáže v okamihu premeniť na efektívny mop.
Firma Miele na IFA 2025 jasne ukázala, že budúcnosť varenia aj každodennej starostlivosti domácnosť je inteligentná, intuitívna a dostupná nielen v interiéroch, ale aj pod holým nebom.
