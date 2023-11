Michaela Zamari: Jeden zážitok zmenil všetko!

Obľúbenú autorku Michaelu Zamari už netreba predstavovať, za posledných šesť rokov priniesla na knižný trh viac ako desať titulov, ktoré si našli miesto v knižniciach mnohých čitateliek aj čitateľov. Po úspešných tituloch ako Šéf môjho šéfa, Rozhodnutie, Osud nevyjednáva, Nasleduj ma či Nebol si v pláne prináša túto jeseň iskrivý román Impulz, v ktorom nám sľubuje nielen romantiku, ale aj poriadnu dávku zábavy, vášne a lásky. Michaela je známa aj svojou záľubou v cestovaní, preto svojich čitateľov spolu s hlavnými hrdinami, Riley a Connorom, zavedie tentokrát do slnečného Španielska. „Pôvodne som mala príbeh v predstavách zakotvený v úplnej inej európskej destinácii, ale keď som minulý rok zažila svadbu priateľov na pláži v tropickej Marbelle, zmenila som takmer celý koncept. Bolo to čarovné a ja som od prvého momentu vedela, že príbeh Impulz musím umiestniť do Španielska. Na to nádherné miesto patril od začiatku, len ja som skrátka potrebovala, aby ma tam zaviedli osudové okolnosti. Bol to jasný impulz.“ Prvé knižné recenzie sa zhodujú v tom, že toto je najlepšia autorkina kniha a záujem rastie od prvého dňa spustenia predpredaja. Novinka Impulz sa už dva týždne pred vydaním vyšplhala do TOP 10 najpredávanejších titulov v najväčšom internetovom kníhkupectve na Slovensku.

Foto: Michaela Zabojnikova

Každý má svoje tajomstvá a ani Riley nie je výnimkou. Akurát to najväčšie skrýva pred svojím otcom, ktorý jej nalinkoval život podľa vlastných predstáv. Riley je po mame zmesou bohémky a rebelky, napriek tomu má jasnú predstavu o svojich prioritách. Dvojitý život sa jej skomplikuje, keď si pre ňu otec pripraví prekvapenie. Chce jej ním zabezpečiť sľubnú kariéru, ale netuší, že jej prekvapenie je nezlučiteľné s tým jeho. Obaja mali dobré úmysly, no ich rozhodnutia nikoho neušetria.

Dovolí Riley svojej nespútanej povahe poraziť otcove zásady?

Navyše, osudové turbulencie milujú spoločnosť. Ku šťastiu, ktoré si za otcove peniaze nekúpi, jej chýba iba skutočná láska. Tak sa Riley ocitne aj zoči-voči mužovi, ktorý by mohol byť jej spriaznenou dušou. Má to však malý háčik. Connor Thompson je starší, naplno odovzdaný práci a je to obchodný partner jej otca. Vekový rozdiel sa preceňuje, ale bude si to myslieť aj Connor?

Na Slnečnom pobreží južného Španielska ich čaká spaľujúca vášeň, svieže podpichovanie a zvedavá láska. Budú nakoniec jeden pre druhého iba rozptýlením, alebo impulzom, ktorý obaja tak dlho potrebovali?

Novinku Impulz už nájdete v každom dobrom kníhkupectve a talentovanú autorku Michaelu Zamari budete môcť osobne stretnúť aj na tohtoročnom knižnom veľtrhu Bibliotéka v Bratislave, ktorá sa bude konať 9. – 12. novembra 2023. V sobotu 11. novembra dokonca pokrstí svoju novinku IMPULZ na besede spojenej s podpisovaním kníh.

