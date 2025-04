MFK Dukla Banská Bystrica sa neodlepila z dna tabuľky, gól dostala v posledných sekundách zápasu

Futbalisti MFK Dukla Banská Bystrica si v nedeľňajšom dueli 6. kola nadstavbovej časti najvyššej slovenskej súťaže 2024/2025 skomplikovali snahy o udržanie sa. Mužstvo spod Urpína podľahlo doma nováčikovi z Komárna 0:1.

Prehra bola pre domácich o to trpkejšia, že rozhodujúci moment zápasu prišiel v 95. minúte a postaral sa oň rodák z Banskej Bystrice v službách hostí Jakub Sylvestr.

Fatálne chyby, ktoré nemôžu nastať

„Obrovské sklamanie. Necháme si dať v posledných sekundách gól, to sú fatálne chyby, ktoré sa nemôžu stať. Mali sme veľkú šancu odlepiť sa z posledného miesta. Ten bod by sme brali, to hovorím na rovinu, ale čo sa stalo v poslednej sekunde… Máme tam sedem vysokých hráčov a my si necháme dať gól, to ma zaráža,“ povedal podľa klubového webu tréner Banskobystričanov František Straka.

Skúsený český kouč pomenoval aj príčiny neúspechu v dôležitom stretnutí. „Chýbal nám dôraz pred bránkou, kreativita, ďaleko väčšia emócia. Keď sme sa dostali do situácií jeden na jedného, ktorých bolo málo, tak sme tam v podstate nič neurobili. Súper dobre bránil, ťažko sme sa tam dostávali. Jedna strela na bránku, to je naozaj málo. Ideme bojovať ďalej, to je jasné, ale toto ma neskutočným spôsobom bolí,“ dodal 66-ročný rodák z Českých Budějovíc.

Zaslúžená prehra?

Podľa Martina Rymarenka prehrala Dukla zaslúžene, vzhľadom na to, čo predviedla smerom dopredu. „Nevytvorili sme si nič, vrátane mňa. Dnes sme boli priam až hrozní dopredu a úplne inak sme si to predstavovali, takže sme veľmi sklamaní. Videli sme, ako hral v sobotu Ružomberok, takže sme sa mohli na nich dotiahnuť, ale stále sme na tri body a máme jeden zápas s nimi doma, takže budeme bojovať do konca,“ skonštatoval 26-ročný útočník Banskej Bystrice, s 12 gólmi štvrtý najlepší strelec súťaže.

Štyri kolá pred koncom má Banská Bystrica na poslednom 12. mieste na konte 21 bodov. Predposledný Ružomberok nazbieral o tri body viac (24).