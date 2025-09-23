Mercedes-Benz Fashion Live! vstupuje do svojho 12. ročníka. Podporí etablovaných tvorcov aj nové talenty

Najprestížnejšie módne podujatie na Slovensku, Mercedes-Benz Fashion Live!, pripravuje už svoj dvanásty ročník, počas ktorého opäť prinesie výnimočný zážitok z módy v podaní popredných slovenských dizajnérov aj nových talentov. Generálnym partnerom je opäť značka Mercedes-Benz, ktorá dlhodobo podporuje inovácie, estetiku a trvalo udržateľné prístupy nielen v automobilovom, ale aj módnom priemysle.
Návštevníci sa môžu tešiť na tri intenzívne večery plné módy, inšpiratívnych siluet, výnimočných ľudí a unikátnej atmosféry na Nivách a v Starej tržnici. MBFL! tradične spája tvorcov, médiá, módnych nadšencov aj zástupcov kultúrnej scény.
Dvanásty ročník MBFL! bude rozdelený do dvoch častí. Pavol Dendis otvorí tohtoročný program už 3. októbra na Nivách autorskou prehliadkou v spolupráci so značkou Ploom. Kolekcia Romantic Rave vznikla na základe inšpirácie literatúrou Sylvie Plath, najmä knihou Sklenený zvon, v ktorej hlavná postava opisuje svoje prežívanie cez krízu existencie a romantické úvahy o živote. Inšpiráciou sa teda stáva južanská gotika, melanchólia, atmosféra techno klubov a návrat ku koreňom.
Mercedes-Benz Fashion Live! bude pokračovať v Starej tržnici, kde 3. – 4. novembra svoje nové kolekcie predstavia: AiM/Michaela Hriňová, Andrea Pojezdálová, freier/Terézia Feňovčíková, Jakub Matiašovič, Martin Hrča, Monika Mandach, Petra Kovacs, Petra Weingart a Veronika Kostková, spolu s finalistkami ocenenia Best Fashion Talent.
Mnohí z prezentujúcich tvorcov vo svojej tvorbe dlhodobo pracujú s etickými princípmi, recykláciou materiálov či lokálnou produkciou, čo robí z MBFL! aj kultúrne podujatie s presahom do spoločenskej zodpovednosti.
„V Mercedes-Benz veríme, že inovácie a zodpovednosť sú kľúčové nielen v automobilovom priemysle, ale aj v móde. Ako luxusná značka, ktorá kladie dôraz na dizajn, vidíme prirodzené prepojenie s módnym priemyslom, kde sú tieto hodnoty rovnako dôležité. Partnerstvo s podujatím Mercedes-Benz Fashion Live! nám umožňuje podporovať kreatívnych a talentovaných návrhárov, ktorí posúvajú hranice a hľadajú novú estetiku a udržateľné riešenia. Spoločne chceme inšpirovať k zodpovednejšiemu prístupu k móde a ukázať, že luxus, dizajn a udržateľnosť môžu ísť ruka v ruke,“ uviedol Oliver Zink, generálny riaditeľ spoločnosti Mercedes-Benz Slovakia.
Best Fashion Talent powered by Textile House
Súčasťou podujatia bude aj finále prestížneho ocenenia Best Fashion Talent, organizovaného v spolupráci so Slovak Fashion Council a s podporou partnerov Textile House, L’Oréal, Corwin a Ladival. V rámci večerného programu sa pod hlavičkou Best Fashion Talent powered by Textile House predstavia finalistky Vanda Hauptvogelová, Zuzana Ľos-Božíková a Lucia Villarová, ktorých kolekcie vynikajú silnou víziou, remeselnou kvalitou a citom pre zodpovedný prístup k móde.
Toto ocenenie si za niekoľko rokov vybudovalo významné postavenie a otvára dvere mladým tvorcom do profesionálneho módneho sveta.
„Mercedes-Benz Fashion Live! je priestor, kde sa móda tvorí, prežíva a posúva ďalej. Naším cieľom je budovať platformu, ktorá podporuje tvorcov v každej fáze ich kariéry. Verím, že aj tento rok bude MBFL! miestom inšpirácie, odvážnych výpovedí a silnej komunity,“ dodáva Zora Husarčíková, manažérka podujatia.
Mercedes-Benz Fashion Live! pozýva všetkých, ktorí v móde hľadajú viac než len vizuálny zážitok. Sledujte @mbfl_ba a staňte sa svedkami módy, ktorá prekračuje hranice estetiky a prináša nové pohľady na tvorbu, materiál aj budúcnosť dizajnu.
O podujatí Mercedes-Benz Fashion Live!
Mercedes-Benz Fashion Live! vzniklo v roku 2013 ako odpoveď na potrebu nového a živého módneho formátu na Slovensku. Dnes je MBFL! jediným módnym podujatím na Slovensku s medzinárodným dosahom a súčasťou globálnej siete Mercedes-Benz Fashion Weeks, ktoré sa konajú v mestách ako New York, Sydney, Madrid, Mexico City či Praha. Za dvanásť rokov svojej existencie sa platforma stala štartovacím mostíkom pre množstvo slovenských dizajnérov a dizajnérok a zároveň miestom, kde móda žije, dýcha a spája publikum so silnými autorskými výpoveďami.
Tím MBFL!:
Manažérka podujatia: Zora Husarčíková
Kreatívna riaditeľka: Lívia Štokingerová
Autor scény: Juraj Peták
PR kontakt pre médiá: Andrea Gregorová, Babsy Jagušák
Sociálne médiá: Michaela Warenits, Ela Krchnavá
