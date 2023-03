Megaúspešný detský seriál Mia a ja príde už čoskoro na veľké plátna

Seriálový fenomén s názvom Mia a ja si za 10 rokov od svojho vzniku získal srdcia miliónov detí na celom svete. Dnes má už 4 série, viac ako 100 dielov, vysiela sa na rôznych televíznych kanáloch či streamovacích platformách v 170 krajinách po celom svete a len na Youtube má dokopy 1,5 miliardy pozretí. Seriál má za sebou tiež rozsiahly medzinárodný licenčný program, pozostávajúci z kníh, ktorých sa len v Nemecku doteraz predalo viac ako 1,8 milióna kusov, z časopisov, bábik a ďalšieho „brandovaného“ tovaru podobne ako Labková patrola či Ľadové kráľovstvo.

Hlavnou hrdinkou príbehu je mladé dievča Mia, ktoré prišlo o svojich rodičov. Zostala jej však po nich čarovná kniha a náramok, prostredníctvom ktorého sa dokáže zo skutočného sveta premiestniť do magickej a krásnej animovanej krajiny Centopie, ukrytej vo vnútri knihy. V nej má Mia podobu lietajúcej elfky a so svojimi priateľmi, obyvateľmi Centopie, zažíva fantastické dobrodružstvá, vďaka ktorým sa toho naučí veľa aj o skutočnom živote.

Foto: Bontonfilm

Za seriálovým konceptom Mia a ja stojí Gerhard Hahn, jeden z najrenomovanejších nemeckých producentov a režisérov v oblasti animovanej tvorby. Seriál sa rozhodol nakrútiť najmä preto, aby pre detského diváka „znovuobjavil“ fascinujúce, mýtické tvory – jednorožce. Jednorožce milujú deti, obzvlášť dievčatá, všetkých vekových kategórií, no od animovaného filmu Posledný jednorožec z roku 1982 sa tieto nádherné stvorenia výraznejšie neobjavili v žiadnom rodinnom titule. Práve preto tím okolo Gerharda Hahna pred viac ako desaťročím vytvoril Centopiu, fantastickú rozprávkovú ríšu, plnú farieb, kvetov, motýľov, elfov a jednorožcov. A už 27. apríla táto čarovná krajina ožije aj na plátnach slovenských kín v animovanej novinke s názvom Mia a ja vo filme. Statočné dievča Mia a ďalší hrdinovia z bájnej Centopie sa tak po prvýkrát predstavia v celovečernom filme.

Filmový príbeh sa začína v skutočnom svete. Mia odchádza so starým otcom do prázdninového domu pri mori, kde kedysi trávila letá spolu s rodičmi, a snaží sa vyrovnať s ich stratou. Svoju zázračnú knihu si, samozrejme, berie so sebou. Jej kúzelný náramok, ktorý je zároveň portálom na vstup do knihy, sa jedného dňa rozsvieti a Miu povolajú do magického sveta fantázie, elfov a jednorožcov – do Centopie. Na Miu, jej starých, ale aj nových priateľov čaká dobrodružstvo, aké nikdy predtým nezažili. Na jednom vzdialenom ostrove sa totiž objavil hrozivý Toxor, zloduch v podobe ropuchy, ktorý ohrozuje všetko dobré v Centopii. Veselých okrídlených elfov premieňa na armádu bezduchých otrokov a využíva ich na to, aby ovládol Centopiu a navždy v nej zničil všetko krásne. Mia musí nájsť 3 čarovné kamene a jedinečného búrkového jednorožca, aby dokázala Toxora zastaviť. Na svojej odvážnej misii odhalí aj legendu o dávnom hrdinovi Centopie a jedno veľké rodinné tajomstvo. Podarí sa jej napokon v boji o osud Centopie zvíťaziť?

Foto: Bontonfilm

Film prinesie nielen úplne nový príbeh, ale aj nových hrdinov a odhalí tiež niektoré záhady okolo Miinej rodiny. Milovníčky a milovníci obľúbeného seriálu by si ho teda v kinách určite nemali nechať ujsť. Animované dobrodružstvo s názvom Mia a ja vo filme si však na veľkom plátne užijú aj tie deti, ktoré Miu doteraz nepoznali. Film príde do slovenských kín od 27. 4. 2023 so slovenským dabingom. V slovenskom znení sa predstavia Martina Kapráliková, David Hartl, Michal Domonkos, Natália Kóšová, Juraj Predmerský, Roman Pomajbo, Peter Rúfus, Frencien Bauer, Judita Bilá a ďalší.

Foto: Bontonfilm

