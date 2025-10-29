Medzinárodný vyšehradský fond podporil stovky projektov pre mládež za takmer 4 milióny eur

Medzinárodný vyšehradský fond naďalej investuje do budovania dobrej susedskej spolupráce.
Informačný servis
Informačný servis
2 min. čítania
Vf foto_miniprojekt_solar energy_2025.jpg
Miniprojekt Solar Energy - Spoločným projektom študenti českých a slovenských technických škôl vyvinuli vzdelávací model, ktorý pomáha vyhodnotiť efektívnosť inštalácií solárnych panelov. Foto: Medzinárodný vyšehradský fond
Slovensko Aktuálne správy Aktuálne správy z lokality Slovensko

Medzinárodný vyšehradský fond naďalej investuje do budovania dobrej susedskej spolupráce prostredníctvom výmeny mládeže krajín Vyšehradskej štvorky (Česko, Maďarsko, Poľsko a Slovensko) a Ukrajiny.

Program minigrantov V4Gen bol spustený pred troma rokmi. Vyšehradský fond doposiaľ podporil 400 minigrantov v celkovej hodnote 3,8 milióna eur. Projekty žiadateľov o minigranty sa sústreďujú najmä na zdravý životný štýl (23 %), udržateľnosť a ekologické iniciatívy (22 %), kultúrne dedičstvo a regionálnu identitu (20 %), či praktické zručnosti a podnikanie (20 %). Medzi ďalšie oblasti podpory patria demokratické hodnoty a občiansky aktivizmus, umenie a kultúra.

Vf foto_miniprojekt_verte neverte_2025.jpeg
Minigrant Verte-neverte: Hlavnou témou projektu stredoškolákov z Poľska a Českej republiky bola mediálna gramotnosť a falošné správy spracované prostredníctvom neformálneho vzdelávania. Foto: Medzinárodný vyšehradský fond

Program minigrantov je zameraný na mobilitu vyšehradských krajín a Ukrajiny a na výmenu skúseností mládeže vo veku od 12 do 30 rokov. Cieľom Vyšehradského fondu je aj prostredníctvom minigrantov podporiť aktivity mládeže, vrátane znevýhodnených skupín, zamerané na rozvoj kompetencií ako komunikácia, digitálne zručnosti, neformálne vzdelávanie a posilňovanie regionálneho povedomia a dobrých susedských vzťahov.

Medzinárodný vyšehradský fond myslí aj na deti a mládež z menej hospodársky rozvinutých častí vyšehradského regiónu. Fond vkladá nádej do angažovaných učiteľov a odborníkov pracujúcich s mládežou, ktorí s našou podporou navrhnú pre mládež také aktivity, ktoré zanechajú trvalú a pozitívnu vyšehradskú pečať v mysliach mladých ľudí a lepšie ich pripravia na susedské spolužitie. Pri príležitosti 25. výročia vzniku Medzinárodného vyšehradského fondu odmeníme najlepšie projekty prepájajúce mládež vyšehradského regiónu a Ukrajiny s cieľom lepšie sa spoznať a niečo nové sa od suseda naučiť,“ uviedla Linda Kapustová Helbichová, výkonná riaditeľka Vyšehradského fondu.

Vf foto_miniprojekt_ochrana biocenoz_2025.jpg
Minigrant Ochrana biocenóz: Projekt nesie pozoruhodné dedičstvo – študenti odborných škôl krajín V4 a Rakúska spojili ich študijné odbory s naliehavými ekologickými problémami. Foto: Medzinárodný vyšehradský fond

Aktuálne má Medzinárodný vyšehradský fond otvorenú výzvu na predkladanie žiadostí o minigranty V4 Gen, pričom školy, univerzity, mládežnícke kluby či voľnočasové organizácie môžu o finančnú podporu požiadať zaslaním svojich projektov do polovice novembra tohto roku. V budúcom roku budú ďalšie výzvy na minigranty otvorené 1. marca a 1. októbra s daným termínom uzávierky.

Informačný servis

Firmy a inštitúcie: Medzinárodný vyšehradský fond
Okruhy tém: PR
Máte tip na článok? Napíšte nám TU
Nahlásiť problém

Najnovšie na SITA.sk