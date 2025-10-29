Medzinárodný vyšehradský fond podporil stovky projektov pre mládež za takmer 4 milióny eur

Medzinárodný vyšehradský fond naďalej investuje do budovania dobrej susedskej spolupráce prostredníctvom výmeny mládeže krajín Vyšehradskej štvorky (Česko, Maďarsko, Poľsko a Slovensko) a Ukrajiny.
Program minigrantov V4Gen bol spustený pred troma rokmi. Vyšehradský fond doposiaľ podporil 400 minigrantov v celkovej hodnote 3,8 milióna eur. Projekty žiadateľov o minigranty sa sústreďujú najmä na zdravý životný štýl (23 %), udržateľnosť a ekologické iniciatívy (22 %), kultúrne dedičstvo a regionálnu identitu (20 %), či praktické zručnosti a podnikanie (20 %). Medzi ďalšie oblasti podpory patria demokratické hodnoty a občiansky aktivizmus, umenie a kultúra.
Program minigrantov je zameraný na mobilitu vyšehradských krajín a Ukrajiny a na výmenu skúseností mládeže vo veku od 12 do 30 rokov. Cieľom Vyšehradského fondu je aj prostredníctvom minigrantov podporiť aktivity mládeže, vrátane znevýhodnených skupín, zamerané na rozvoj kompetencií ako komunikácia, digitálne zručnosti, neformálne vzdelávanie a posilňovanie regionálneho povedomia a dobrých susedských vzťahov.
„Medzinárodný vyšehradský fond myslí aj na deti a mládež z menej hospodársky rozvinutých častí vyšehradského regiónu. Fond vkladá nádej do angažovaných učiteľov a odborníkov pracujúcich s mládežou, ktorí s našou podporou navrhnú pre mládež také aktivity, ktoré zanechajú trvalú a pozitívnu vyšehradskú pečať v mysliach mladých ľudí a lepšie ich pripravia na susedské spolužitie. Pri príležitosti 25. výročia vzniku Medzinárodného vyšehradského fondu odmeníme najlepšie projekty prepájajúce mládež vyšehradského regiónu a Ukrajiny s cieľom lepšie sa spoznať a niečo nové sa od suseda naučiť,“ uviedla Linda Kapustová Helbichová, výkonná riaditeľka Vyšehradského fondu.
Aktuálne má Medzinárodný vyšehradský fond otvorenú výzvu na predkladanie žiadostí o minigranty V4 Gen, pričom školy, univerzity, mládežnícke kluby či voľnočasové organizácie môžu o finančnú podporu požiadať zaslaním svojich projektov do polovice novembra tohto roku. V budúcom roku budú ďalšie výzvy na minigranty otvorené 1. marca a 1. októbra s daným termínom uzávierky.
