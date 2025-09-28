Medzinárodný filmový festival Agrofilm prinesie 106 filmov z 22 krajín

Spolu 106 filmov z 22 krajín a štyroch kontinentov prinesie 41. ročník Medzinárodného filmového festivalu Agrofilm, ktorý odštartuje v pondelok 29. septembra v priestoroch Národného poľnohospodárskeho a potravinárskeho centra (NPPC) v Lužiankach pri Nitre.
Tradične najviac sú zastúpené filmy zo Slovenska, Česka, Nemecka, Španielska, ale tento rok prispeli aj filmári z USA, Argentíny, Brazílie, Kene či Kirgizska. Do hlavnej súťaže pred medzinárodnú porotu postúpilo 27 filmov a do kategórie Propagačné filmy bolo zaradených 10 príspevkov.
Témy súvisiace s budúcnosťou potravín
„Témy, ktoré v posledných ročníkoch rezonujú v dokumentárnych filmoch, sú zamerané na hľadanie nových šetrnejších spôsobov dorábania potravín, ktoré zachovajú, respektíve obnovia biodiverzitu na poliach, lúkach, lesoch a udržia zdravé prostredia pre budúcnosť,“ informoval programový riaditeľ festivalu Ján Škorňa.
Slovenský divák si môže vychutnať skvelé filmy celý festivalový týždeň od 29. septembra do 4. októbra prostredníctvom online premietania. Filmy budú zadarmo premietať aj na Slovenskej poľnohospodárskej univerzite v Nitre, Univerzite Konštantína Filozofa v Nitre, Univerzite veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach a Technickej univerzite vo Zvolene.
Na dobrý dokumentárny film sa dá zájsť aj do Múzea TANAPu v Tatranskej Lomnici, Kultúrneho centra Malý Berlín v Trnave a do kaštieľa v Rišňovciach. Základná škola v Štiavnických Baniach tiež zvyšuje povedomie mládeže o význame a prínose poľnohospodárov. Novým premietacím miestom je tento rok Kreatívne centrum STVR – ARTÉNA v Banskej Bystrici. Pestrú filmovú ponuku pripravili aj na domovskej pôde na NPPC v Bratislave.
Otázky pre odborníkov aj verejnosť
Sprievodným podujatím festivalu je diskusné fórum, ktoré bude v stredu 1. októbra v kongresovej sále NPPC v Lužiankach, tento rok na tému „Dostatok chleba v podmienkach klimatických zmien“.
Ako vyrobiť dostatok zdravých potravín šetrnejšie k pôde a zároveň čeliť klimatickej zmene? Diskusiu odborníkov aj laikov aj na takéto otázky obohatí aj projekcia filmov a reportáží k tejto téme. Podujatie bude vysielané aj online. Vernisáž výstavy výtvarníka Tomáša Turzáka „Slovenské pastorále II.“ v galérii NPPC v Lužiankach bude umeleckou bodkou za festivalovou stredou.
V piatok 3.októbra udelia na záverečnom slávnostnom ceremoniáli v priestoroch NPPC Lužianky ceny pre 14 najlepších filmov tohto ročníka Agrofilmu. Sobotňajšie premietanie ocenených filmov v kinosále Mlyny cinemas v Nitre ukončí festivalový program tohto ročníka. Bližšie informácie o programoch a filmoch možno nájsť na www.agrofilm.sk.