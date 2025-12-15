Medzi obeťami streľby na pláži Bondi v Austrálii bol aj futbalista. V klube bol inšpiráciou pre všetkých

V ostatných rokoch sa v Austrálii zvýšil počet antisemitických útokov, najmä po útoku Hamasu na Izrael z októbra 2023.
Patrik Mindžák
Redaktor športovej redakcie
2 min. čítania
Redakčne overené informácie
Ľudia sa zhromažďujú okolo pamätníka obetiam streľby na pláži Bondi v Sydney. Foto: SITA/AP Photo/Mark Baker
Dvaja ozbrojení muži v nedeľu 14. decembra spustili paľbu na pláži Bondi v austrálskom Sydney počas zhromaždenia na oslavu židovského sviatku Chanuka, pričom zabili 15 ľudí vrátane dieťaťa a zranili ďalších.

Jednou z obetí útoku, ktorý austrálska polícia nazvala ako „teroristický“, bol aj futbalista Dan Elkayam. Hral za klub Rockdale Ilinden.

V súčasnosti je 42 ľudí vrátane policajtov hospitalizovaných v nemocniciach v okolí Sydney, ich stav je rôzny. Jeden z útočníkov bol zastrelený, pripomína web dailytelegraph.com.au.

Podpredseda klubu Lou Tasevski povedal, že „celý tím je touto správou zdrvený“ a v tejto ťažkej chvíli sa zíde, aby sa „navzájom utešovali“.

„Som úplne zničený – môj syn tam hrali a boli to skvelí priatelia (so spoluhráčmi, pozn.). Je to tragická strata a stále sa s ňou snažíme vyrovnať,“ povedal otec zastreleného futbalistu.

Generálny manažér a tajomník klubu Louie Belevski povedal, že Elkayam bol „úžasný človek“, ktorý bol „v klube veľmi obľúbený“. „Bol inšpiráciou pre všetkých hráčov.“

Za tím hral posledných 12 mesiacov. Nová sezóna sa začne 8. februára 2026, no už bez jedného z vážených hráčov.

V ostatných rokoch sa v Austrálii zvýšil počet antisemitických útokov, najmä po útoku Hamasu na Izrael z októbra 2023. Austrálska vláda obvinila Irán z podpory niektorých z týchto útokov a pred niekoľkými mesiacmi vyhostila iránskeho veľvyslanca.

Útok na pláži Bondi je najnovším z radu násilných incidentov, ktoré vyvolali obavy o bezpečnosť židovskej komunity v Austrálii.

Okruhy tém: Obete Pláž Streľba Teroristický útok Úmrtie
