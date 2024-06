ME vo futbale 2024: Výsledky – streda 19. jún (foto)

Nemeckí futbaloví reprezentanti už majú istotu postup do osemfinále majstrovstiev Európy v domácom prostredí.

Maďarsko je zatiaľ bez bodu

Nemci po triumfe v úvodnom súboji celého šampionátu nad Škótmi nezaváhali ani vo svojom druhom vystúpení na turnaji a v stredu zdolali Maďarov 2:0, v tabuľke A-skupiny majú už šesť bodov a je jasné, že nebudú chýbať vo vyraďovacej časti.

Už v prvom polčase duelu v Stuttgarte sa do listiny strelcov zapísal Jamal Musiala, po zmene strán pridal poistku kapitán Ilkay Gündogan. Tesne pred polčasovou prestávkou síce dostal do bránky súpera maďarský krídelník Roland Sallai, analýza systémom VAR však potvrdilo, že presnému zásahu predchádzalo postavenie mimo hry a jeho gól neplatil. Maďari zatiaľ nezískali ani bod a ich prienik do vyraďovačky je už iba v teoretickej rovine.

Remíza Škótska so Švajčiarskom

Možnosť spečatiť postup do osemfinále v stredu nevyužili Švajčiari, ktorí v Kolíne nad Rýnom remizovali so Škótmi 1:1. Ostrovanov poslal do vedenia Scott McTominay už v 13. minúte, o ďalších 13 minút neskôr vyrovnal Xherdan Shaqiri a viac gólov už nepadlo.

Švajčiari síce dvakrát dostali loptu do súperovej bránky, v oboch prípadoch však ich zásahu predchádzal ofsajd. Helvéti nazbierali už 4 body a tie by im mali stačiť na postup, musia však ešte čakať. Ziskom prvého bodu na turnaji zostali v hre o osemfinále Škóti, ktorí ešte nastúpia proti Maďarom.

Chorvátsko má zatiaľ iba bod

Chorváti po úvodnej prehre so Španielmi nebodovali naplno ani v druhom súboji B-skupiny, keďže s Albáncami v Hamburgu remizovali 2:2.

Favorit prehrával od 11. minúty zásahom Quazima Laciho, v druhom polčase však otočili na 2:1 zásluhou Andreja Kramariča a vlastného gólu Klausa Fatmira Gjasulu.

Bol to však práve tento 34-ročný defenzívny stredopoliar, ktorý v nadstavenom čase zariadil deľbu bodov na štadióne, na ktorom pôsobil v sezóne 2020/2021 vo farbách Hamburgeru SV.

ME vo futbale 2024 – výsledky (streda 19. jún 2024)

A-skupina STUTTGART Nemecko – Maďarsko 2:0 (1:0) Góly: 22. Musiala, 67. Gündogan KOLÍN NAD RÝNOM Škótsko – Švajčiarsko 1:1 (1:1) Góly: 13. McTominay – 26. Shaqiri

B-skupina HAMBURG Chorvátsko – Albánsko 2:2 (0:1) Góly: 74. Kramarič, 76. Gjasula (vlastný) – 11. Laci, 90.+ Gjasula