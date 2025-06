McDonald´s Cup pozná víťaza, majstrami Slovenska sú malí futbalisti z Banskej Bystrice

Víťazmi 26. ročníka McDonald’s Cupu, najväčšieho školského futbalového turnaja na Slovensku, sa stali malí futbalisti a futbalistky Základnej školy Spojová v Banskej Bystrici. Za odmenu pocestujú na víkend do Prahy so slovenským reprezentantom Lukášom Haraslínom. Finálovú osmičku tímov dnes podporil aj brankár slovenskej reprezentácie a ambasádor turnaja Martin Dúbravka, ktorý si na tomto športovom podujatí sám pred dvadsiatimi rokmi zahral.

Na najväčšiu a najstaršiu školskú športovú súťaž na Slovensku sa v tomto roku zaregistrovali dve tretiny všetkých základných škôl na Slovensku. Na školské ihriská vybehlo viac ako 14-tisíc súťažiacich, od školských po krajské kolá odohrali viac ako dvetisíc zápasov. Podľa PR manažérky McDonald´s pre Českú republiku a Slovensko Lucie Poláčekovej sa tak opäť podarilo pokoriť počet zapojených základných škôl, ktorých bolo 1 125. „Projektom sa snažíme nielen podporovať radosť z pohybu u menších detí na prvom stupni základných škôl, ale berieme ho aj ako inkluzívny, keďže zapájame aj dievčatá. Chceme aj týmto spôsobom podporovať fair-play hru, tímovosť a sprostredkovať deťom zážitok,“ povedala.

Perfektná príležitosť, ako sa zabaviť

Z krajských kôl vzišla v máji osmička najlepších detských futbalových tímov. „Som rád, že tieto deti majú záujem o futbal a celkovo o šport, pretože vieme dobre, že popri sociálnych sieťach a videohrách sa šport vytráca. Toto je pre nich perfektná príležitosť, ako sa zabaviť,“ uviedol v piatok Dúbravka, ktorý pôsobí v anglickom klube Newcastle United. Spolu s ním je ambasádorkou podujatia aj brankárka talianskeho klubu Como Women a slovenskej reprezentácie Ženy „A“ Majka Korenčiová. Patrónmi podujatia sú krídelník AC Sparta Praha a hráč slovenskej A reprezentácie Lukáš Haraslín spolu s rekordérkou v počte štartov za slovenskú reprezentáciu a súčasnou trénerkou Luciou Ondrušovou.

McDonald´s Cup je určený pre žiakov 1.- 4. ročníka základných škôl, v turnaji sú zmiešané tímy dievčat a chlapcov. Futbalové školské tímy sa postupne kvalifikujú z vlastných školských kôl, postupujú cez kvalifikačné a regionálne kolá do okresných. Víťazi sa následne stretávajú v ôsmich krajských kolách, postupujúci bojujú o titul Majster Slovenska. „Cítim veľkú radosť z toho, že sme vyhrali a pôjdeme do Prahy. Hralo sa mi veľmi dobre, preto som šťastný. Je to pre nás veľký úspech,“ vravel autor dvoch finálových gólov Jakub Rusko. „Užila som si to maximálne, ako som vedela. Hralo sa mi vynikajúco, chalani ma počúvali, takže je to super. Asi nás čakajú veľké oslavy,“ dodala autorka ďalších dvoch finálových gólov Hannah Selecká.

Vzorový projekt pre ďalšie športy

Turnaj vyhlasuje Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže SR a organizátorom je Národný inštitút vzdelávania a mládeže. „Je to jeden výborný a vzorový projekt, podľa ktorého by sme chceli nakopnúť súťaže aj v ďalších športoch,“ avizoval štátny tajomník rezortu Ján Krišanda.

Projekt McDonald´s Cup od prvého ročníka pripravuje a podporuje spoločnosť McDonald´s, odborným garantom je Slovenský futbalový zväz. Podľa jeho technického riaditeľa Romana Pivarníka je aj táto súťaž cestou k tomu, ako vychovať futbalistov či budúcich reprezentantov. „Našou úlohu je čím ďalej zväčšovať základňu detí, dať im možnosti súťažiť a mať fantastické zážitky. To je potom aj motivácia pre tieto deti pokračovať ďalej,“ poznamenal.

Za 26 rokov si v turnaji zahralo takmer 260-tisíc futbalistov a futbalistiek za 33-tisíc futbalových školských tímov. Zakladateľ turnaja doteraz do projektu investoval viac ako štyri milióny eur. Medzi patrónov a ambasádorov podujatia patrili v minulosti aj Richard Hamšík či Róbert Boženík.