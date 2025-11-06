MBFL! 2025: Ženské autorské výpovede dominovali druhému večeru podujatia

Druhý večer 12. ročníka Mercedes-Benz Fashion Live! patril výhradne ženským autorkám – od finalistiek Best Fashion Talent až po etablované dizajnérky s vyhraneným rukopisom. V Starej tržnici sa stretli rôzne prístupy, výrazy aj poetiky – od dekonštrukcie a konceptuálneho minimalizmu až po popkultúrne odkazy či experiment s pleteninami. Spoločným menovateľom bola autenticita, presvedčivosť a odvaha komunikovať módu ako výpoveď o svete aj o sebe.
MBFL! opäť potvrdil svoj status spoločenskej udalosti, kde sa stretávajú profesionáli aj fanúšikovia módy. Medzi prehliadkami nechýbali živé debaty, stretnutia a výmeny dojmov – večer vytvoril priestor pre komunitu, ktorá sleduje a podporuje slovenský autorský dizajn. V hľadisku sa objavili osobnosti slovenskej kultúry, médií aj módnej scény – medzi hosťami nechýbali dizajnéri a dizajnérky, stylisti, novinári, influenceri aj mladí tvorcovia, pre ktorých je MBFL! miestom inšpirácie a networkingu.
Ako plynul druhý večer Mercedes-Benz Fashion Live! v Starej tržnici?
Monika Mandač: Defy the Frame
Dizajnérka Monika Mandač, ktorá tvorí pod značkou MANDACH, otvorila večer kolekciou, ktorá bola vizuálnym manifestom individuality. „Defy the Frame“ pracovala s estetikou dekonštruktivizmu a power dressingu 80. rokov – odevy s ostrými líniami, fragmentovanými švami a rodovo neutrálnymi strihmi spochybňovali tradičné normy a vytvárali priestor pre módnu rebéliu. V prevažne monochromatickej palete vynikala emocionalita siluet, ktorá – rovnako ako samotná autorka – balansovala medzi racionalitou a intuíciou. „FL je pre mňa miestom, kde sa móda mení na dialóg – medzi autorom, divákom a kultúrnym kontextom,“ dodala Mandač po prehliadke.
Best Fashion Talent powered by Textile House
Prehliadkový večer ukotvila kolektívna show mladých talentov a vyhlásenie víťazky ocenenia Best Fashion Talent 2025. Odborná porota to tento rok nemala jednoduché – všetky finalistky spájala silná umelecká výpoveď a výrazná individualita. Lucia Villárová zaujala najmä ucelenosťou kolekcie a pripravenosťou na trh, Zuzana Ľos-Božiková zase silným vizuálnym jazykom a schopnosťou komunikovať prostredníctvom detailu. Titul Best Fashion Talent 2025 napokon získala Vanda Hauptvogelová – za originálny autorský prístup a výrazný vývoj, ktorý preukázala počas celej súťaže – od prihlášky, cez prezentáciu pred porotou až po ucelenú kolekciu predstavenú počas prehliadky.
„Vanda prekvapila komplexnosťou kolekcie – vytvorila súdržný celok s jasným rukopisom, dôrazom na remeslo a vizuálne premyslenou prezentáciou,” dodáva Zuzana Bobiková, riaditeľka Slovak Fashion Council.
Ocenenie prináša víťazke nielen finančnú podporu, ale aj nové príležitosti pre prezentáciu a rozvoj kariéry – vrátane celoročného mentoringu a ďalších výhod.
Ocenenie Best Fashion Talent by nebolo možné bez podpory spoločnosti Textile House, ktorej CEO Jane Merete Nielsen uviedla: „Je pre nás mimoriadne dôležité zapájať a motivovať mladú generáciu, aby si osvojila trvalo udržateľné návyky a hodnoty. Veríme, že prostredníctvom princípov opätovného využitia, upcyklácie a recyklácie môže byť móda inovatívna a zároveň šetrná k životnému prostrediu.“
Udržateľnosť a hlas generácie: ďalšie ocenenia večera
Vanda Hauptvogelová zároveň získala aj ocenenie Corwin Sustainable Fashion Talent, ktoré udelil partner súťaže – udržateľný developer Corwin. Ocenil udržateľnosť ako prirodzenú súčasť procesu jej tvorby, ale aj estetiku, premyslenosť a rešpekt k materiálu.
Tretie ocenenie odovzdal mediálny partner Best Fashion Talent – portál Refresher.sk, ktorý vyzdvihol dizajnéra schopného osloviť mladú generáciu. Zuzana Ľos-Božiková si odniesla titul Refresher Fashion Talent za modernú interpretáciu tradičných techník, odvahu a schopnosť reflektovať nálady a hodnoty dnešnej generácie.
„Najviac hlasov získala návrhárka, ktorej farebnosť, nápaditosť a originalita u našej poroty jednoznačne rezonovali. V Refresheri oceňujeme odvážne a hravé prístupy k dizajnu – aj preto sme sa rozhodli oceniť práve prácu Zuzany Ľos-Božíkovej,“ uviedla Patrícia Pajtášová, brand špecialistka z refresher.sk.
Ocenenie podporili aj partneri L’Oréal, Ladival a ďalší dlhodobí podporovatelia slovenskej módnej scény.
PETRA WEINGART: Príbeh sebaprijatia a emancipácie
Na kolektívnu prehliadku mladej generácie nadviazali etablované dizajnérky, ktorých kolekcie priniesli zrelý autorský pohľad a rozmanitosť prístupov. Petra Weingart predstavila kolekciu Lunaré – vizuálny manifest o potrebe prijatia a hľadaní vlastného miesta v spoločnosti. Inšpirovaná životom Donyale Luny, prvej černošskej supermodelky, kolekcia pracovala s témami rodovej rovnosti, sebaprijatia a emancipácie.
Modely oscilovali medzi precíznosťou mužského krajčírstva a jemnosťou ženských siluet – zdanlivo protikladné póly sa v návrhoch spájali do harmonickej rovnováhy. Striedmosť línií, kvalitné materiály a dôraz na detail umocňovali posolstvo kolekcie: identita nie je fixná, ale prúdiaca – rovnako ako predstavy o sile, kráse a hodnote.
Weingart nadviazala na svoju signatúru minimalistickej elegancie, no v kolekcii Lunaré do nej vpísala hlboký spoločenský komentár. Každý odev sa stal výpoveďou – o tom, čo to znamená byť ženou dnes, o sile v zraniteľnosti, o tom, že elegancia a názor sa nevylučujú.
Andrea Pojezdálová: Krehká geometria
Andrea Pojezdálová rozvinula na móle monochromatickú hru, kde sa jej charakteristický minimalizmus pretavil do hmatateľnej poézie strihu. Asymetria sa stala jazykom kolekcie — posunuté výstrihy, jednostranné objemy, halter top so sochárskym oblakom tylu — všetko „voľné, ale stále“, dokonale disciplinované v pohybe. Monumentálne svetelné objekty premieňali materiál na tieňohru a zhmotnili Štrpkov verš: „V reťazci nejasných udalostí je horizont všade.“ Horizont sa objavoval v presvitoch, v prelínaní hmôt, v kroku. Výsledkom bola ženskosť bez pátosu — súčasná, nadčasová, vizuálna meditácia, ku ktorej sa návrhárka po návrate na MBFL! hlási slovami: „Ľúbim vás, fandím vám a potrebujem krásno zas zo seba dostať.“
freier: cross
Večer vygradoval kolekciou značky freier, ktorú vedie dizajnérka Terézia Feňovčíková. Kolekcia „cross“ bola postavená na kontraste civilnosti a filmovej surrealnosti – konkrétne inšpiráciou kultovým filmom Blade (1998). Odevy pracovali s dekonštrukciou, streetovou estetikou a naratívnou silou popkultúrnych odkazov.
Strihy, farby aj styling tvorili intenzívny vizuálny zážitok – modeli pôsobili ako filmové charaktery prenesené do reality. Precízne obsadený casting a odvaha vo výbere tónov a materiálov vytvorili sugestívnu scénu, v ktorej sa móda prelínala s performanciou. Atmosféra pripomínala pulzujúcu scénu z newyorského klubu – kolekcia bola dravá, farebná, sebavedomá.
V nečakanom závere vybiehali z publika tanečníci, ktorí energickým tancom prepojili realitu s fikciou. Freier tak uzavrela večer ako podmanivú oslavu tvorivosti – suverénnu, intenzívnu a emočne strhujúcu. Atmosféra pripomínala scénu z nezávislého filmu, ktorá zanecháva dojem ešte dlho po záverečných titulkoch.
Druhý večer MBFL! 2025 uzavrel podujatie silným gestom – ukázal rozmanitosť autorských prístupov a energiu, ktorá rezonuje aj za hranicami módneho sveta.
Až do 15. decembra budú autorské kolekcie postupne dostupné v priestore Concept Story formou pop-up prezentácie. Prvý pop-up dizajnérky Andrey Pojezdálovej sa začína už dnes o 17:00. Slovenská móda tak zostáva v pohybe, v kontakte s publikom – v podobe odevov, ktoré si možno nielen pozrieť, ale aj odniesť.
