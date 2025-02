Matej Tóth sa už nevie dočkať, ambasádorom rekordér v počte víťazstiev Miroslav Vanko

„Už sa neviem dočkať ďalšieho ročníka! Apríl bez Národného behu Devín – Bratislava si ani neviem predstaviť,“ priznáva olympijský víťaz 2016 a majster sveta 2015 v chôdzi na 50 km Matej Tóth.

Slovenský športovec roka 2016 je už niekoľko rokov súčasť nielen najstaršieho slovenského bežeckého, ale aj športového podujatia. V roku 2017 tzv. „Malý Devín“ (cca 2,6 km) určený pre deti a hobby bežcov odbehol spolu s ďalšími takmer 700 účastníkmi, o rok neskôr ho najprv odštartoval, a potom ho aj symbolicky absolvoval v mase predovšetkým školákov.

V roku 2022 bežal opäť „Malý Devín“ v rámci špeciálnej výzvy „Predbehni olympijského víťaza Mateja Tótha“. Vlani si prvý raz odbehol aj kompletný klasický spod devínskeho brala do centra Bratislavy s dĺžkou 11,625 km. Absolvoval ho v rámci olympijskej štafety s názvom Naše farby, naše srdcia pri príležitosti 100 dní pred OH v Paríži. Celkovo obsadil z bezmála 5000 štartujúcich 161. miesto časom 48:25 min.

Foto: STaRZ.

„Priznám sa, ešte neviem, v akej forme sa do Národného behu Devín – Bratislava zapojím tentoraz. Najradšej by som si zabehol celý klasický beh a zároveň aj tzv. Malý Devín, ale to, žiaľ nie je možné,“ vraví s úsmevom Matej Tóth.

„K tomu podujatiu mám veľmi blízky vzťah. Zažil som ho už v toľkých polohách, že môj postoj k nemu vystihuje to, že už sa nesmierne teším na 13. apríl. Beh je stále moja najobľúbenejšia športová aktivita. Behávam rád: keby som mal čas a mohol by som, tak behám každý deň. V zime je to reálne 2 až 3-krát do týždňa, keď sa oteplí, aj častejšie. Moja dávka je 10 kilometrov, občas dokonca aj viac ako pätnásť.“

Foto: STaRZ.

Matej každému bežcovi, výkonnostnému či rekreačnému, odporúča, aby TIPOS Národný beh Devín – Bratislava zaradil do svojho kalendára. „Podľa mňa existujú aspoň dva dôvody, prečo si zabehnúť ´Devín´. Prvý je pragmatický: dĺžka a profil trate sú vhodné aj pre začiatočníkov a športovcov, ktorí sa behu nevenujú pravidelne. Pripraviť sa na necelých 12 km zvládne za niekoľko týždňov aj nešportovec. Druhý dôvod je atmosféra: bežať spolu s tisíckami bežcov a výbornými divákmi popri trati je čosi naozaj elektrizujúce,“ vraví chodecký olympijský šampión.

Matej Tóth s úsmevom spomína, ako aj jemu vlani pri trati ponúkali diváci netradičné občerstvenie – vínko alebo čosi „ostré“… „Ponúk občerstviť sa bolo niekoľko. Tú ostrejšiu som zdvorilo odmietol, ale keďže bolo nezvyčajne teplo, prijal som oblievanie vodou z hadice priamo zo záhrady. Darmo, Devínčania vedia, čo bežci v takomto počasí potrebujú.“

Foto: STaRZ.

TIPOS Národný beh Devín – Bratislava, ktorý organizuje Správa telovýchovných a rekreačných zariadení hlavného mesta SR Bratislava (STaRZ) spoločne s hlavným mestom SR Bratislava, sa uskutoční v nedeľu 13. apríla 2025 o 10.00 h, pobeží sa už 77. raz.

Záujem o podujatie je veľký, dovedna na obe trate sa prihlásilo už vyše 1500 bežcov (1422 + 96). Do 16. marca je možnosť využiť najvýhodnejšie štartovné v hlavnom behu pre dospelých, ktoré bude dovtedy 24 eur. Do rovnakého termínu platí aj zvýhodnené štartovné pre „malý Devín“ – mládež do 16 rokov platí 11 eur, starší 16 eur. Prihlásiť sa je možné na tomto linku:

https://predpredaj.zoznam.sk/sk/registracie/tipos-narodny-beh-devin-bratislava-2025/

Pre všetkých účastníkov je pripravená v cieli unikátna medaila so zobrazením dvoch hradov – devínskeho a bratislavského.

Kým vlani bol ambasádorom TIPOS Národného behu Devín – Bratislava najlepší slovenský vytrvalec v histórii Róbert Štefko, tentoraz prijal túto čestnú pozíciu rekordér v počte víťazstiev na tomto bežeckom klenote Miroslav Vanko. Martinský rodák triumfoval na tomto krásnom behu šesťkrát (1994, 2002, 2004, 2005, 2007, 2008).

„Ponuku stať sa ambasádorom som prijal s radosťou, verím, že sa pod hradom Devín stretnem s čo najväčším počtom bežcov,“ dúfa Miroslav Vanko, ktorý ešte krátko pred dovŕšením vlaňajšej päťdesiatky zabehol 10 000 m na ovále za 35:56,71 min!

Foto: STaRZ.